Vanesa Martín quiere ser madre: "Como la pandemia se retrase un poco más allá que voy"

La cantante Vanesa Martín ha compartido con Toñi Moreno sus planes de convertirse en madre

Su carrera artística ha sido (y sigue siendo) un enorme impedimento para que no haya decidido dar el paso hasta ahora

Tiene claro que esta pandemia le ha hecho ver la vida desde otra perspectiva. Que ha aprendido a quedarse con los pequeños detalles, con la belleza de las cosas. Y que está preparada para un cambio vital. Este es el momento en el que se encuentra Vanesa Martín desde hace un año, cuando el coronavirus paralizó el mundo y le obligó a acostumbrarse a dejar de vivir de hotel en hotel compartiendo con el mundo su música. Pero esto, tal y como le ha confesado a su amiga Toñi Moreno en el programa 'Un año de tu vida', también le ha hecho tomar decisiones que antes no tenía tiempo en pararse a afrontar. Y entre ellas está la de dar el paso de convertirse en madre.

A raíz de su participación como coach en un conocido talent show infantil, la cantautora (que estudió magisterio y pedagogía) ha redescubierto un universo que en su día llevaba con reticencias. "Yo me acuerdo que, al principio de tener amigos con niños, no sabía cómo hablarle al niño, le hablaba como a un mayor", ha asumido. Ahora, después de estar varios meses en contacto directo con los críos, Vanesa ha "conectado de una forma diferente" con ellos y le ha "despertado una cosa" que no había podido experimentar hasta hoy.

Yo me noto ya que tengo ganas de ser madre, eso tu cuerpo te lo va pidiendo

Estos planes a medio plazo han hecho que Toñi Moreno, presentadora de este formato que se emite semanalmente en Canal Sur, se haya acordado de una frase que siempre le ha repetido la también artista Pastora Soler, íntima de ambas. "Yo le digo a Vanesa que haga lo mismo que tú, que lo haga sola, que se anime", le repite cada vez que entre ellas surge el tema de la maternidad más allá de los 40.

"Yo la verdad es que tengo ganas de ser madre", ha confirmado Martín en esta entrevista. El principal impedimento de no haber dado el paso hasta ahora, sin embargo, sigue estando presente. "Es una cuestión, desgraciadamente, por mi carrera, que me condiciona todavía a día de hoy. No puedo parar", ha manifestado con pena, algo en lo que Toñi se ha sentido totalmente identificada al espetarle un "¿por qué te crees que lo he tenido con 47 años?"

Mi carrera me condiciona todavía a día de hoy a la hora de tener hijos

Es cierto que esta crisis sanitaria y el consecuente parón que ha provocado en la industria musical habría hecho de este el momento perfecto para que Vanesa Martín pudiese tener hijos sin el constante ruido que le provoca su carrera artística. "Yo me noto ya que tengo ganas. Eso tu cuerpo te lo va pidiendo. De hecho lo comento con amigos, que como la pandemia se retrase un poco más ahí que voy", ha verbalizado.

La relación tóxica que marcó la vida amorosa de Vanesa Martín

En esta charla de amigas que ha cerrado la temporada del programa de Toñi Moreno en la televisión autonómica de Andalucía, la cantante y la comunicadora también han hablado abiertamente de las relaciones tóxicas y de cómo la vida te va enseñando a desprenderte de ellas. "Son de estas veces cuando te ponen la cabeza loca, esas veces en las que dices: 'pero si tú me has conocido así, por qué me quieres cambiar ahora, si yo soy lo que soy y esa luz que me veías es lo que te enamoró de mí", lo ha definido Vanesa.