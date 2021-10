Ateş se reúne con Bahar para seguir investigando, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

La prueba de ADN de Efsun ha confirmado que es hija de Mehmet Emir

Efsun ya se ha mudado a la mansión junto a su padre

Mientras Efsun comienza a disfrutar de su nueva vida, Bahar y Ateş están cada vez más unidos. La mano derecha del empresario sigue sospechando que Efsun no es realmente la hija del empresario. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' y después de todo lo ocurrido, el joven se presentará por sorpresa en el restaurante en el que trabaja para hablar con ella y seguir indagando. "¿Sabes dónde está el abuelo de Efsun? ¿Tu madre tampoco te lo contó? Todo empezó por el abuelo. Él fue quien le dijo a Mehmet Emir que tenía una hija", le dirá a Bahar, que se sorprende al descubrir que eso tampoco se lo han contado.

El retorcido plan de Efsun

Los resultado de ADN han dejado a todos con la boca abierta. Y es que, aunque el señor Mehmet Emir se niega a abrir la carta al estar seguro de que Efsun es su hija, Hülya la abre de todos modos. El resultado es positivo. Mehmet Emir es su padre y como tal le hace una propuesta que no podrá rechazar. "Quiero que vivas conmigo". Efsun lo ha conseguido. "Nos vamos de aquí".

Sin embargo, los planes de Nuran no saldrán como ella espera. Tan solo Efsun irá a vivir a la mansión. "Durante años me la habéis ocultado y debéis pagar por ello. A partir de ahora no pintáis nada en su vida", le dice el empresario a Nuran, que exige a su hija que no se vaya.

Y pese a los intentos desesperados de Nuran para obligar a su hija a quedarse, no lo consigue. Efsun se muda inmediatamente a la mansión con una promesa. "Haré que vengan a por ti en un par de días". ¿Dice la verdad? ¿Qué pasará cuando se instale en la mansión y empiece a disfrutar de los lujos de su nueva vida?

Las sospechas de la tía de Efsun

Pese a todo, Hülya sigue sospechando. "Algo no cuadra", dice justo antes de disculparse ante su hermano. "No podía dejar que una extraña entrara aquí. Necesitaba pruebas", le dice a su hermano, que no tarda en anunciar que la joven se trasladará inmediatamente a vivir a la mansión.

Ateş planea destruir a Mehmet Emir

Pero Efsun no es la única que tiene un plan, Ateş también tiene una estrategia para ejecutar su venganza contra el empresario. "Me casaré con Efsun y muy pronto será una jovencita muy infeliz gracias a mí. Mehmet Emir también estará destrozado al ver a su hija sufrir. Mientras tanto, tendré el tiempo suficiente para dejarle arruinado. Dos años. Solo necesito dos años y estará solo, completamente triste y arruinado. Lo que más me alegra es que Bahar no sea su hija porque entonces tendría que hacerle daño a ella". ¿Por qué quiere arruinarle?

