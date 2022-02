Fulya le niega el divorcio a Mehmet Emir, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Luchemos"

Mehmet Emir pide a Fulya que sean amigos por el bien de sus hijos

Efsun está cada vez más unidas a Bahar

'Me robó mi vida', de lunes a viernes en Divinity

Después de algunos días de reflexión, Mehmet Emir se reencontrará con Fulya en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'. El empresario, que se encuentra en una difícil situación personal ya ha tomado una decisión sobre qué hacer con su matrimonio y con los bebés que vienen en camino y ha llegado el momento de hacérselo saber a su mujer. Mehmet Emir quiere el divorcio. "Cuando me enteré de que estabas embarazada no tenía ni idea de lo que pensaba o sentía. Me alegré, pero fue una alegría distinta. No quiero seguir casado contigo. Tu embarazo es una noticia increíble y me hace muy feliz pero las cosas han cambiado. Sé que seremos buenos amigos, esos bebés son parte de nosotros", le dirá a Fulya.

Pero Fulya ya no es la que era y no estará dispuesta a ponerle las cosas fáciles a Hasret y su marido. "Le he dado vueltas a todo y creo que lo mejor para nosotros y los bebés es que luchemos por nuestro matrimonio así que no quiero que nos divorciemos", le dirá.

Mientras, tras estar al borde de la muerte, Efsun ha cambiado mucho. La joven se muestra más cariñosa que nunca con todos los que la rodean y está especialmente unida a su hermana. Pero, ¿está ocultando algo?

Mehmet Emir echa a su hermana de la mansión

El regreso de Efsun a la mansión ha enfurecido a Hülya. La hermana de Mehmet Emir sigue creyendo que su sobrina ha destruido a su familia y no está dispuesta a perdonar. Ni siquiera haberla visto al borde de la muerte, hará que le dé una tregua. Cansada de verla por la casa, tendrá un duro enfrentamiento con ella. Sin embargo, las cosas no salen como ella espera. En mitad de la pelea, agrede por error a Bahar.

Mehmet Emir ya no puede más. El comportamiento de su hermana es inaceptable y lo ocurrido con Bahar ha sido la gota que ha colmado el vaso. Dispuesto a darle una lección, el empresario la echa definitivamente de la mansión.

Efsun y su tía se interponen en la relación de Bahar y Ateş

Con Efsun fuera de peligro, Ateş va a ver a Bahar para retomar sus planes y empezar una nueva vida. Sin embargo, Efsun interviene para interponerse una vez en sus planes. "Siempre estás tratando separarnos ¿y yo soy la egoísta?", le dice al prometido de su hermana. Y Efsun esta vez no está sola. Su tía Sultan tampoco tiene intención de dejar que su sobrina se vaya. "Bahar, cariño, todavía no me has aceptado. Os quiero mucho a las dos, he venido aquí por ti. Algún día te irás con Ateş pero quiero verte casada. Tú eres un muchacho sensato, apelo a tu conciencia", le dice al abogado, que está convencido de que la están manipulando.

Hasret es humillada por Hülya y Fulya

Mucho más tranquila ahora que Efsun está en casa, Hasret va a la casa de la playa para recuperar el collar que se dejó allí tras la noche de pasión con Mehmet Emir. Lo que no imagina es que allí se encontrará con Hülya y Fulya, que aprovecharán el momento para humillarla y dejarla totalmente devastada.

