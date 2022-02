Efsun recibe el alta pero la recuperación no va bien: su vida corre peligro, en el próximo capítulo

Bahar regresa a Estambul para estar junto a su hermana

La llegada de Bahar obra el milagro: Efsun se recupera

Harta de estar en el hospital y ya muy recuperada, Efsun vuelve a sacar su carácter. "¿Ahora soy una rata de laboratorio? A saber qué experimentos me han hecho. Me han hecho todas las pruebas del mundo y estoy muy bien. Bahar de verdad, si me quedo aquí me pondré peor. Esto me está deprimiendo muchísimo", les dice hasta que logra salirse con la suya y que le den el alta.

En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la joven regresará a casa donde todos se empeñan en cuidarla para su desesperación. Efsun no querrá a nadie a su lado salvo a su hermana, a la que se siente más unida que nunca. Sin embargo, los primeros signos de alerta no tardarán en aparecer y un persistente dolor podría provocar un fatal desenlace.

Bahar, clave en la recuperación de Efsun

Aunque finalmente Bahar ha acudido a la llamada de su familia, la joven se ha negado en varias ocasiones. Todos sabían que ella era la única cura para Efsun. "Su alma está herida. Bahar tiene que volver. Usted es su madre pero ha perdido a quien creía que es su madre y tiene mucho dolor. ¿Sabe lo que se siente cuando se pierde a una hermana? Lo mismo que si te arrancan el corazón. Si le pasa algo pesará sobre nuestra conciencia. Márchese y traiga a Bahar de vuelta cuando antes", le decía Sultan a Hasret, que acompañada por Mehmet Emir llegaba a Chipre, donde se encontraba con otra negativa. Aunque olvidara todas las cosas que me ha hecho tendría miles de motivos para no volver. Por un lado está el pasado del que estoy harta y quiero escapar y por otro un futuro y la nueva vida que quiero construir. Estoy agotada. Me han hecho mucho daño. No puedo ir".

Sin embargo, la situación era mucho más dramática de lo todos pensaban. Durante el viaje de sus padres, Efsun empeora y tiene que ser ingresada en la UCI. La situación es crítica y los médicos apenas tienen esperanza. "Debería avisar asus familiares para que puedan despedirse".

Y la situación empeora a medida que pasan las horas. Tras la llegada de Mehmet y Hasret los médicos comunican la terrible noticia. "Hemos hecho todo lo posible pero es muy tarde. Los pulmones no funcionan. Deberían prepararse para lo peor".

Y es precisamente esa noticia la que hace que Bahar reflexione. Tras la llamada de Sakine, Bahar toma el primer vuelo a Estambul y se presenta en el hospital en el momento más crítico. "No puedes irte. Efsun. No te vayas, todavía te quedan muchas cosas por vivir. No nos abandones todavía. Tienes que seguir viviendo. Sé que me oyes. Estamos todos aquí. No puedes abandonar a tus padres. No me abandones, no nos abandones. Vuelve", le dice totalmente devastada. El milagro se produce y su corazón vuelve a latir. "No esperábamos que pasara esto. Pero llegó ella... Esta estable y confiamos en que mejorará. Si reacciona a los antibióticos se recuperará muy pronto".

Fulya también es ingresada

Pero Efsun no es la única con problemas de salud. Tras descubrir que su marido se ha ido con Hasret a buscar a Bahar, Fulya se marcha para reflexionar sobre su futuro y el de sus hijos. Sin embargo, cuando está en plena calle, un fuerte dolor la obliga a acudir al hospital, donde permanece ingresada. Solo cuando Efsun está fuera de peligro (y tras una fuerte bronca con su hermana) Mehmet Emir acude a verla. "No voy a volver a la mansión. Sé que no puedo obligarte a nada pero no me obligues a mí. He tomado una decisión. No sé qué pasará después", le dice Fulya a su marido.

