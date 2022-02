Bahar se cobra su venganza contra Efsun, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Ya no es de ninguna"

Bahar ha tomado una decisión y ya no hay marcha atrás. Después de todo lo ocurrido, en el próximo capítulo se marchará de casa de su padre tras comunicar a su familia que se marcha del país. La noticia dejará desolada a Efsun, que lejos de mostrar sus sentimientos volverá a provocar a su hermana. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', tras escuchar a su hermana, Bahar logrará destruir a su hermana con un único gesto. Una fotografía hecha añicos dejará desolada a su hermana. "Ya no es de ninguna", le dirá furiosa.