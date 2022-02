Sultan, la tía de Efsun, intenta ocupar el lugar de Nuran, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Tras lo ocurrido con Hülya y Müge , Efsun llamará a su tía completamente consternada para contarle las intenciones de su tía. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' , seremos testigos de como Sultan va ocupando el lugar de Nuran en la vida de la joven, que recurre a ella en todo momento. "Desde que te fuiste han pasado muchas cosas. Encontré a Müge borracha y la metí en mi cama. Cuando le preparé el café y volví, vi a Hülya intentando asfixiarla. No había visto algo así en mi vida, es peligrosa", le dirá a su tía que, inmediatamente, pondrá rumbo a la mansión para estar cerca de su sobrina y controlar la situación en casa de los Atahan.

Mientras, lo ocurrido con Efsun e Ilyas ha unido a Ateş y Bahar. La joven ha encontrado su mayor apoyo en su exprometido, que intentará que se dé cuenta de la difícil situación en la que se encuentra su padre. "Te quiere mucho, lo sabes. Para él es un momento difícil. Ahora está solo en esta vida. De hecho, solamente te tiene a ti. Nadie puede saber qué sintió tu padre, ha sufrido un gran trauma. Su hija eres tú pero ha sido el padre de Efsun. Si yo fuera él no sabría qué hacer", le dirá a Bahar, que no sabe cómo afrontar esta difícil situación. "Eligió quedarse con Efsun en vez de conmigo. Sé que lo dices para consolarme pero lo que ha hecho mi padre no tiene excusa. A veces el amor no basta".