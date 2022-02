La muerte de Nuran ha dejado desolada a Bahar, Ilyas y Efsun . Los Demirci están absolutamente devastados y en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' tendrán que hacer frente a la dura despedida. No estarán solos. Las dos hermanas y su padre recibirán el apoyo de todos sus familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, no habrá consuelo para Bahar. "Tuvimos una discusión y me arrepiento. La echo de menos, nunca me podré perdonar. Murió rota de tristeza", le dirá a su tía.

Pero ellos no serán los únicos a los que Efsun tenga algo que decir. La llegada de Mehmet Emir y Hasret al velatorio provoca un desagradable enfrentamiento. Enloquecida, la joven dejará claro que ellos no significan nada para ella. "No vuelvas a decir ni una sola palabra de mi madre. Tú no eres quién para decirme qué hacer y que no. ¿Por qué no le acaricias el pedro a Bahar? ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Queréis saber quiénes sois en realidad? Yo solo tengo una madre y ya no está", les dice fuera de sí.