Bahar encuentra un nuevo enemigo en la empresa de los Atahan, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Bahar empieza a trabajar en la empresa de Mehmet Emir

Onur avisará a Efsun de que su hermana está en la empresa

'Me robó mi vida', de lunes a jueves en Divinity

Después de todo lo ocurrido Mehmet Emir se ha convertido en el mejor apoyo de Bahar. El empresario, que sigue muy afectado por todo lo que ha descubierto sobre Efsun, se ha prometido a sí mismo proteger a Bahar y ayudarla a salir adelante, como si fuera su propia hija. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', Bahar se incorporará por fin a la empresa donde, ante la atenta mirada de su exprometido, no tardará en encontrarse con su primer enemigo. Onur se ha puesto de lado de Efsun y nada más verla por los pasillos avisará a la malvada hermana. Por supuesto, Efsun perderá los nervios e, instigada por su madre, no tardará en urdir un plan para deshacerse de ella.

Ateş regresa a la empresa

Consciente de que Bahar va a empezar a trabajar en el holding de los Atahan, Ateş decide que es el momento de estar más presente. "Quiero estar más activo en la empresa pero no quiero tener más problemas con Arda y con Hülya. Como ya les he dicho, he solucionado mis problemas con su familia y el negocio en la posada funciona perfectamente. Lo importante para mí es que Bahar va a trabajar aquí. Aunque estemos distanciados quiero guiarla y protegerla pero para eso tengo que estar cerca", le dice a Mehmet Emir, que le pide que no haga daño a nadie en esta nueva etapa. "Igual que usted aprendió de los errores de su pasado, yo también lo he hecho".

Bahar se distancia definitivamente de Ateş

Ateş tiene muy claro que no pretende renunciar al amor de su vida y por eso le cuenta que ha zanjado su venganza. "No soy el mismo Ates, prometo que voy a cambiar. Verás que no es tarde. Aún queda esperanza y sé que podremos arreglarlo todo y empezar de nuevo juntos. Solo tú y yo", le dice a Bahar, que también tiene muy clara su respuesta. "No puedo volver a soñar con lo mismo. Yo ya no soy Bahar, la habéis matado. A partir de ahora voy a pensar en mí y voy a vivir como quiero y no voy a traer nada del pasado a mi nueva vida. Ni siquiera a ti".

Hülya se enfrenta a su sobrina

Después de que Beyza le pusiera al corriente sobre la responsabilidad de Efsun en la detención de su madre, Hülya planta cara a su sobrina delante de Mehmet Emir. ¿Te crees que somos idiotas? ¿Acaso no fuiste tú quien le dio el teléfono de nuestra madre a Ates? ¿Crees que puedes fingir que no tienes nada que ver?", le dice a la joven, que nuevamente buscará una excusa que justifique su comportamiento. "Se lo di yo pero no sabía que iba a pasar eso. Encontré la grabación y Ateş es abogado, por eso se lo di", responde a Hülya a la que recuerda que ella empujó a Nuran por la escalera. La respuesta de la hermana de Mehmet Emir no se hará esperar. "Si no castigas a Efsun, lo haré yo con mis propias manos".

Pronto, Hülya encontrará al aliado perfecto. El guardia de la casa le puede ofrecer la información que necesita para hundir a Efsun y Nuran. "No las pierdas de vista y si ves algo raro o que vuelven a decir te apuntas todos los detalles para contármelos. Grábalas. Si consigues lo que te he pedido te aumentaré el sueldo seis veces más", le dice.

Efsun no va a salir con la suya en esta ocasión. Esta vez se ha pasado y su padre no piensa dejarlo pasar. "Cada día una mentira nueva o un engaño. Se me acaba la paciencia. Estoy al límite. No seguiré soportando este comportamiento y si me decepcionas una sola vez más o haces daño a tu familia, las consecuencias no te van a a gustar", le dice a su hija, que consciente de que Beyza es la responsable no duda en amenazar a la sirvienta de la casa.

Nuran encierra a Bahar en casa

Tras enterarse de que Bahar está viviendo en casa de Ismail, Nuran tiene un tenso encuentro con su hija. La situación se le irá de las manos y tras la negativa de ella a quedarse en casa, la empuja y la encierra en la casa. "¿Quieres manchar nuestro nombre y acabar con el honor de nuestra familia?", le dice a su hija, que enloquecerá y empezará a romper cosas. Cuando Mehmet Emir se percata de lo que está ocurriendo la rescata y se la lleva con él. Preocupado por su dramática situación y al saber que se ha alejado de su familia, la ofrece trabajo en el holding. "Ahora mismo tu condición es más importante que lo que piense Efsun".

No faltes a tu cita con 'Me robó mi vida'

Poco a poco y a pesar de no saber la verdad, Bahar se va ganando un hueco al lado de Mehmet Emir, quien después de todo lo ocurrido se han convertido en su gran apoyo. Ahora que la joven empieza a trabajar en la empresa, podrán empezar a estrechar su relación. ¿Podrán descubrir el verdadero vínculo que los unes? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Me robó mi vida' no puedes faltar a tu cita. De lunes a jueves, en Divinity.

