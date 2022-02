Bahar delatará a su familia por la muerte de Yusuf, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Voy a la policía"

Después de descubrir la verdad sobre la muerte de Yusuf, Bahar está dispuesta a tomar medidas y hacer pagar a los responsables aunque sean sus padres. Decidida informar a Mehmet Emir sobre lo ocurrido, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' se presentará en la mansión, donde su hermana, alertada por su madre intentará detenerla. "Su madre falleció ayer y la ha enterrado esta mañana, deja que pase el luto en paz. ¿Es que estás loca? ¿Vas a las casas amenazando a la gente? ¿No te parece que te estás pasando? Ni siquiera era tu abuelo, el muerto era mi abuelo. Yo no estoy exagerando, ya está muerto y papá y mamá dicen que no son culpables. ¿Por qué les traicionas? Tenemos que hacer algo contigo porque no estás pensando con claridad. ¿Has perdido la cabeza?", le dirá a Bahar, que ante la imposibilidad de entrar en la casa toma una drástica decisión. "Me voy a la policía".