Ateş declara la guerra a Mehmet Emir, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "La empresa me pertenece"

Edibe Atahan es detenida por el asesinato de los padres de Ateş

Hasret le salva la vida a Mehmet Emir y él le pide empezar de cero

Lo ocurrido con Edibe Atahan ha dinamitado la relación de Ateş con la familia Atahan y la guerra ha estallado. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', el prometido de Bahar protagonizará un duro enfrentamiento a Mehmet Emir, que no está dispuesto a tenerle cerca y menos a que forme parte de la empresa. Sin embargo, el abogado no está por la labor de dejarlo. "Nadie puede echarme de aquí. El 25% de la empresa me pertenece", le dirá al padre biológico de Bahar.

Mientras tanto, ajena a este enfrentamiento, Efsun llevará a sus padres al local que ha escogido para que abran un restaurante y pongan en marcha su nueva vida. "Yo me encargo de todo, si hace falta hace falta un poco de dinero yo iré a pedirlo", les dirá a sus padres mientras aprovecha la oportunidad para humillar a su hermana. "Tú puedes lavar los platos. Ahora te vas a quedar en paro ahora que han cerrado el taller", le dirá.

Edibe Atahan ingresa en prisión

Las pruebas definitivas contra Edibe Atahan llegan a manos de Ateş, que esta vez no piensa perdonar. Dispuesto a hacerla pagar por lo ocurrido años atrás, presenta el vídeo al inspector Ismail. Horas más tarde, la policía se presenta en casa de los Atahan y detiene a la matriarca, provocando un tenso enfrentamiento entre Mehmet Emir, que intentaba ayudar a su madre a huir, y Ateş. "Morirá en la cárcel igual que murieron mis padres y Edibe Atahan no tuvo piedad. Pasará lo que le queda en la cárcel. Lo conseguiré y no pienso dejar que ningún Atahan se interponga jamás", le dice al empresario, que jura venganza. "Esto no quedará así", le dice poco antes de que el juez decrete el ingreso en prisión de Edibe.

Pero el enfrentamiento con Mehmet Emir no es el único que tenga Ateş. Bahar también muestra su desacuerdo con su prometido, que intenta explicarle los motivos por los que actúa así. "Aunque pueda decir que la perdono el dolor sigue ahí. No mataron a tus padres y no estuviste cara a cara con sus asesinos. Esa mujer me robó mi vida entera y quiero que se haga justicia. Los Atahan se hundirán bajo su propia maldad".

Hasret salva la vida a Mehmet Emir

Tras descubrir que Mehmet Emir está en Mersin, el tío de Hasret secuestra a Mehmet Emir con la intención de matarle y hacerle pagar por todo el daño que supuestamente le ha hecho al a familia. Sin embargo, Hasret aparece y se enfrenta a él recordándole que fueron ellos quien arruinaron su vida y a la familia. "Fuisteis mi padre y tú quienes me arrebatasteis a mi hija. Tanto mi padre como tú me hicisteis sufrir mucho. Déjalo ya, es suficiente. Mehmet no te ha hecho nada. Mi padre y tú rompisteis nuestra relación y nos arruinasteis la vida, dejadnos en paz. No merecemos esto", le dice a su tío al que le asegura que el empresario no tiene nada que ver con lo que le ocurrió a su padre.

Ya a salvo, Mehmet Emir le pide a Hasret una oportunidad. "Te quiero muchísimo, no lo puedo remediar. Siempre estaré contigo. Quiero estar contigo y estoy muy harto de esconderme. Hablaré con Fulya. Quiero pasar mi vida contigo", le dice a su gran amor, que sigue rechazando la oportunidad de empezar de cero. "No sabes lo difícil que resulta estar lejos de ti estando tan cerca. No puedo. Tienes una esposa y una familia. Si me quieres un poquito coge el primer avión de vuelta a Estambul".

Mehmet Emir confiesa sus sentimientos a Fulya

Pero sus problemas con Ateş no serán lo único que tengan a Mehmet Emir fuera de sí. La negativa de Hasret a regresar a Estambul le ha dejado totalmente devastado. Tras varios años de matrimonio con Fulya, Mehmet Emir ya no puede seguir ocultando uan realidad que le destroza. "He luchado por ti pero no podemos forzarlo. No puedo mentirte. Todavía la quiero. No la he olvidado", le dice a su mujer, que horas más tarde, tras el accidente sufrido por el empresario volverá a escuchar la confesión. "Hasret se ha ido y nunca volverá. Quiero a tu madre con todo mi corazón, no puedo vivir sin ella, no puedo. Quiero a tu madre, mucho", le dice a Efsun sin imaginar que su Fulya está escuchando.

Todo se ha complicado. Después de hacerse con las pruebas contra Edibe Atahan, el enfrentamiento de Ateş con Mehmet Emir ha sido inevitable. ¿Cómo afectará esto a la vida de Bahar?

