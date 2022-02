Tras ver a Bahar hablando con Ismail en un café y convencida de que su hermana le está poniendo en su contra, Efsun tendrá un cara a cara con ella en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'. "Tengo curiosidad si por fin te sientes satisfecha con haber lavado el cerebro a Ismail para que esté en mi contra y me odie. Le has lavado el cerebro como a todos y ahora me echas la culpa para quedar como la buena. Manipulas a la gente y luego haces como si nada. A mí no me engañas", le dirá a Bahar, que harta de sus comentarios y ataques, esta vez no se quedará callada. "Pretendes echarme la culpa y salir victoriosa. Ismail me dijo que todavía no habías olvidado a Ateş. Eso no te interesa decirlo. No cambiarás nunca. Estás muy obsesionada. No puedo ni enfadarme contigo porque todo lo que dices es ridículo", le responderá Bahar justo antes de que aparezca de su madre en escena.