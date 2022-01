Bahar respira tranquila después de haber podido hablar con Ateş. El abogado deberá quedarse unos días en cuidados intensivos y solo ella podrá visitarle, pero los pronósticos son positivos. Por su parte, Mehmet Emir ha sido liberado después de que Cengiz confirmase que no ha visitado la casa de verano desde hace más de un año. Ahora la policía trabaja en identificar el coche que accedió a esa vivienda y puso pruebas incriminatorias contra el empresario. Salih sabe que la policía pronto sospechará de él, así que no duda en pedir a uno de sus mecánicos más noveles que deshaga el vehículo pieza por pieza y así no dejar rastro de él. ¿Podrá la policía llegar a tiempo? Si quieres descubrirlo, no te puedes perder los próximos capítulos de ‘Me robó mi vida’. De lunes a viernes a las 23:00 horas, en Divinity.