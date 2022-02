Ateş se enfrenta a Salih, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Se va a ir de aquí ahora"

Hasret le comunica a Mehmet Emir que se marcha

Hülya enloquece tras recibir una noticia de su exmarido

Después de despedir en la estación de autobuses a Hasret, a su regreso a casa con Mücella se encuentran allí a Salih Sarıkaya, que conoce el secreto de la familia y dónde está enterrado Yusuf. Al verle allí, Ateş enfurece. "¿Qué está usted haciendo aquí? ¿Qué hace este sinvergüenza aquí?", les dice a Nuran e Ilyas, que son incapaces de darle una explicación. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', el marido de Bahar se enfrentará a él, que intentará tranquilizarle. "Escúcheme, cometí un error pero ya es agua pasada. Ya he olvidado mi disputa con Mehmet Emir. Estoy aquí porque he venido a ver a Müccela".

La tensión es más que evidente y, consciente de que puede descubrirse su secreto, Efsun interviene para convencerle de que Salih es un aprovechado. "Müccela y él se conocen desde hace tiempo y cuando se enteró de lo de mi padre apareció aquí para molestarnos", le dice a su cuñado mientras su madre corrobora esta versión. "Este hombre no nos deja en paz. Invade nuestra casa y no nos deja en paz", le dice mientras Ateş se enfrenta a él. "Se va a ir de aquí ahora mismo".

Hasret se aleja de Bahar y Mehmet Emir

Después de varios meses junto a su hija y cerca del que fue el amor de su vida, Hasret no puede más. Las cosas no han salido como ella esperaba y decide marcharse y volver a su vida. "Si es por Hülya pretendo arreglar sus errores. ¿Qué pasa con nuestra hija? ¿Y conmigo? ¿Hay alguna manera de que cambies de opinión?", le dice Mehmet Emir cuando se entera de la noticia. Sin embargo, ya es tarde y no hay marcha atrás. "He tomado una decisión, me marcho. Estoy cansada de todo lo que ha pasado con tu familia. Es lo mejor para ti y para Fulya. Y Efsun está mejor contigo. Yo dejé toda mi vida y vine con muchas ilusiones y ya sabes cómo ha ido", zanja Hasret.

Pero la despedida más difícil y emotiva no esla de Mehmet Emir o la de Efsun. Quien más siente la marcha de Hasret es Bahar, que corre tras ella para fundirse en un emocionante abrazo.

Hülya enloquece tras recibir una noticia de su ex

Pero la marcha de Hasret no es la única mala noticia que recibe Mehmete Emir. Al llegar a casa descubre que su hermana Hülya ha enloquecido tras descubrir que su ex ha rehecho su vida. "¿Por qué no me quiere nadie? Nada ha ido bien", le dice a su hermano, que intenta como puede tranquilizarla. "Todos te queremos mucho y tus hijos te quieren más que nadie. Estamos contigo, todo pasará pronto", le dice mientras la coge en brazos para llevarla al hospital.

La vida de Bahar cambió de rumbo nada más nacer. Su abuelo le arrebató todo lo que le pertenecía y la entregó a una familia humilde. Veinte años después, cuando intentaba arreglar sus errores del pasado, Yusuf intentó encontrar a Bahar pero Nuran y Efsun se interpusiera en su camino. Desde ese momento todo se ha complicado y la verdad sigue sin salir a la luz. ¿Descubrirá finalmente que Mehmet Emir es realmente su padre? Si quieres descubrir qué ocurre, no puedes faltar a tu cita con 'Me robó mi vida'. De lunes a jueves por la noche, en Divinity.

