Hülya exige a Mehmet Emir que detenga a Efsun, en el próximo capítulo: "No le des más alas"

Hülya intenta reunir el dinero necesario para salvar la mansión

Ateş impide que la empresa pueda pedir el préstamo que necesita

Los Atahan están en la ruina. La jugada de Ateş ha acabado con ellos por lo que Hülya intenta encontrar dinero para salvar la complicada situación económica que atraviesa familia y, desesperada, vende todas sus joyas

En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la hermana de Mehmet Emir se reunirá con el empresario para intentar solventar, en parte, los acuciantes problemas económicos que sufren. "Esto es para ti. Es todo el dinero que he sido capaz de reunir. Sé que necesitamos más pero tal vez baste para la mansión. Somos una familia", le dirá a su hermano, que le asegurará que saldrán de esta situación fortalecidos. "Gracias Hülya, pero no va a hacer falta. Te lo prometo. Nada de esto será necesario. Voy a arreglarlo todo y seremos más fuerte que nunca. Te lo prometo. No quiero que te enfades y que llores nunca más".

Por otro lado, Hülya le pedirá en estos difíciles momentos un favor muy importante para ella y que tiene que ver con su hija. "Con todas las tonterías que hace Efsun me pone de los nervios. No le des más alas", le suplicará al empresario.

Bahar no perdona a su hermana

Pese al duro golpe que ha supuesto enterarse del maquiavélico plan de su prometido para vengarse de los Atahan a través de Efsun, Bahar no olvida todo lo que ha hecho su hermana, que intenta convertirse en víctima ante todos. "A mí también me duele y no sé qué hacer. Deja ya de molestarme. No me apetece hablar de esto y recuerdo tus mentiras como si fuera ayer".

Hülya regresa a la mansión

Pero su enfrentamiento con Bahar no es el único con el que tiene que lidiar Efsun. Tras varios días en el sanatorio y tras lo ocurrido con su madre, Hülya regresa a la mansión. Y lo hace con más fuerza que nunca. "Aprovechasteis mi ausencia para convertir la mansión en una pocilga. Has venido a chuparnos la sangre pero voy a deshaccerme de todos los parásitos que hay en esta familia. Hicisteis que me volviera loca pero yo me lo cobraré. ¿Crees que me das miedo?¿Crees que puedes asustarme cocn tu cerebro microscópico?", le dice a Efsun que pierde el control por completo y empieza a lanzar objetos a su tía. "Ve y quéjate a quien tú quieras".

Ateş intenta conseguir el perdón de Bahar

La situación de Ateş tras lo ocurrido es muy delicada. El joven abogado recibe la visita de Nuran que le advierte que no le dejará que contraiga matrimonio con ninguna de sus hijas. Sin embargo, él no está dispuesto a darse por vencido. "Usted ha hecho todo lo que ha podido para separarnos. He tolerado todo esto porque quiero a Bahar pero ni Efsun ni ninguna de ustedes puede mantenerme alejado de Bahar, asúmalo", le advierte el joven, que tras unas horas acude a casa de su prometida con la intención de lograr una nueva oportunidad. "Intentan separarnos otra vez. Nuran y Efsun. Ya sabes lo que hicieron, no dejes que se aprovechen de esto. Yo solo te he querido a ti, a nadie más. Tienes derecho a enfadarte, lo que hice estuvo mal pero fue hace mucho tiempo. Antes de conocerte, antes de quererte, antes de enamorarme. No puedo vivir sin ti", le dice a Bahar, que le pide que se vaya. "No puedo perdonarte".

Tras unas horas y viendo que la situación sigue complicándose, Bahar va a casa de su prometido para reprocharle lo que ha hecho con los Atahan. "Nunca saciarás tu sed de venganza. Vas a dejar tu vida de lado para destruir a la familia Atahan. Estás empezando a hacerle daño a mi familia también. ¿Desde cuándo eres así? Mi Ateş no haría algo así. Si vas por este camino nunca seremos felices, así nunca encontraremos paz. Esta guerra nos dejará malheridos. Yo solo quería formar una familia contigo, tener hijos y criarlos juntos pero tú solo te estás dejando llevar por el fuego destructor de la venganza. Yo ya no puedo seguir así. Se acabó", le dice mientras le devuelve el anillo de compromiso.

Ateş bloquea un préstamo a los Atahan

Y pese a que la postura de Bahar es bastante clara, Ateş sigue adelante con su venganza por lo que bloquea el préstamo que necesita Mehmet Emir para lograr salvar la empresa y asegurar el futuro familiar. "Quiero que Atahan Holding se hunda y se convierta en cenizas", dice en la reunión de la junta directiva provocando el enfado de Mehmete Emir. "No tienes recursos para hundir la empresa. Y quiero que te alejes de Efsun", le dice al empresario, que advierte a su familia de la complicada situación que atraviesan y lo que eso puede suponer para todos. "Tenemos problemas de liquidez así que utilizaré mi propio dinero pero puede que no sea suficiente. Si hace falta venderemos nuestro activos y si hace falta hasta esta mansión. Hemos perdido nuestro status. Ates nos ha declarado la guerra y necesitamos dinero para salvar nuestra empresa. Esto es una cuestión de honor. Sacrificaremos todo lo que haga falta, nuestro honor es más importante".

Sin embargo, lo que no imagina Mehmet Emir es que la venta de la mansión puede traer graves consecuencias para la familia de Efsun ya que el cuerpo de Yusuf está enterrado en el jardín. Inmediatamente, la joven pasa a la acción y utiliza sucias artimañas para echar a los posibles compradores mientras la hermana de Ilyas intenta que Salih desentierre el cuerpo y lo lleve a otro lugar. Pero no será tan sencillo. Si quieren que se lleve el cuerpo, tendrá que casarse con él.

Fulya estalla contra Mehmet Emir y Hasret

Tras ver que ha perdido a Mehmet Emir, Fulya pasa a la acción. "No voy a seguir aguantando y te voy a hacer pagar por todo lo que me has hecho. A ti y a Hasret", dice la mujer del empresario, que inmediatamente se va a un abogado, que le dice los pasos a seguir para lograr un divorcio favorable. Tras esta charla, y convencida del engaño, se presenta en casa de Hasret. "Esto se llama adulterio. ¿Qué se siente al romper un matrimonio feliz? Vuestra vecina se ha liado con un hombre casado. Se acuesta con mi marido. Ya me he hartado. Deberíais preparaos para algo peor, esto es solo el principio. Echar por la borda estos veinte años no te será fácil. Voy a encargarme de que todo el mundo se entere de lo que habéis hecho", les dice ante todo el vecindario.

