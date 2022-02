Ateş ha culminado su venganza. Después de meter a Edibe Atahan en prisión por el asesinato de sus padres, el abogado ha conseguido colocar a la empresa de Mehmet Emir en una situación financiera muy delicada. Están al borde de la quiebra. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' seremos testigos de la desesperada situación. Los socios abandonan el proyecto, los bancos están cancelando préstamos y tienen un problema de liquidez importante. Si la cosa sigue así, no tardará en empezar los impagos a los trabajadores. ¿Qué hará Mehmet Emir?

Por otro lado, Efsun le contará a Ismail el secreto que guardaba Ateş. "Os dijo que me había enamorado pero que él no había hecho nada, que estaba loca y que quería ensuciar mi nombre. Quería utilizarme para vengarse de mi padre. Hizo que me enamorara de él, lo tenía planeado y acaba de contármelo", le dirá al inspector, que furioso se enfrentará al abogado y le lanzará una advertencia. "Si intenta hacerle daño a Efsun se las verá conmigo. Bahar me da pena, va a usarla y dejarla. No permitiré que le haga daño a ninguna de las dos", le dirá al abogado.