Hülya destruye a Efsun ante Mehmet Emir, en el próximo capítulo: "No tiene nuestra sangre"

Hülya descubre que Efsun le entregó el móvil de su madre a Ateş

Efsun se enfrentará a su hermana al creer que está con Ismail

Después de la muerte de su madre y tras investigar lo sucedido, Hülya está convencida de que Efsun es la responsable. Dispuesta a acabar con ella de una vez por toda y alejarla de su familia para siempre, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', tendrá una importante conversación con su hermano que podría arruinar el futuro de la joven. "La persona responsable de la muerte de nuestra madre es Efsun. Me han contado cosas que me han helado la sangre. La prueba más importante del asesinato de Hasan era el teléfono de mamá y fue Efsun quien se lo dio a Ateş", le dirá a su hermano.

Sin embargo, todavía tendrá mucho que decir. Hülya le recordará a Mehmet Emir el sufrimiento por el que ha tenido que pasar la familia tras su llegada. "Desde el día que llegó no hay paz en esta casa, ha separado a esta familia. Su mejor amiga destrozó mi matrimonio y mamá fue a la cárcel y después murió. ¿Y tú todavía eres capaz de llamarla hija? El sitio de Efsun no está aquí, no tiene nuestra sangre, no es tu hija. Efsun no es una Atahan", zanja Hülya, que ante la llegada de su sobrina no se amedrentará. "¿Vas a decirle tú la verdad o quieres que me encargue yo?

Al final la verdad sobre la muerte de mi madre saldrá a la luz".

Mücella echa a Nuran de su propia casa

La marcha de Bahar tiene a todos desolados. Incluso Nuran y Efsun se empeñan en buscarla desesperadamente. La situación es dramática e Ilyas, dolido por todo lo ocurrido, le dice que no quiere volver a su mujer nunca más. Una decisión que es apoyada por Mücella, que le pide a su cuñada que se aleje y se vaya de la casa. "No aparezcas durante un tiempo. Se calmará cuando tenga noticias de Bahar".

Mientras, Efsun continua la búsqueda y contacta con Ismail, que le cuenta que su Bahar sufrió un desmayo y fue encontrada por la policía sin conocimiento. La noticia deja muy preocupada a Efsun, a quien no le cuenta toda la verdad. "Me dijo que quería estar sola y se marchó", le dice a Efsun, que enloquece al pensar que su hermana está sola por la ciudad. "No entiendo por qué Bahar no quiere veros. ¿Por qué está tan molesta contigo?", le dice a la joven, que echa la culpa a Ateş.

Efsun descubre que Bahar está con Ismail

Pero la preocupación de Efsun no tardará en convertirse en odio cuando descubra que Bahar está viviendo en casa de Ismail. "Sabía que había algo entre vosotros. ¿Qué demonios haces? ¿No te da vergüenza? Te hemos buscado desesperadamente y resulta que estás en casa de Ismail. ¿Cómo puedes justificar esto? Pero qué celosa eres. Me quitaste a Ateş y ahora quieres quitarme a Ismail", dice Efsun, que reprocha al inspector que la mintiera en la comisaría.

Dolida, no tarda en contarle a Ateş dónde está Bahar. Sin embargo, el encuentro con ella no será como esperaba. "No puedo soportar en nosotros. Al menos dame tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Necesito estar lejos de la gente, necesito estar sola", le dice al abogado, que no está dispuesto a renunciar a ella.

Hülya descubre la implicación de Efsun en la muerte de su madre

Por su parte, Hülya está devastada por la muerte de su madre y se refugia en su habitación. Allí, mientras la llora desconsolada y revisa viejos recuerdos, halla un revólver. Decidida a acabar con la vida de Ateş va a buscarle. Por suerte, su hija aparece y evita la tragedia.

Tras lo ocurrido, Mehmet Emir tiene una importante conversación con su hermana, a la que exige que pase página. "Tienes que olvidar el pasado. Ella habría ido a prisión tarde o temprano. Deja de culpar a Ateş de todo. No quiero que te destruyas", le dice a su hermana.

Sin embargo, el empresario no puede evitar un nuevo encuentro entre su hermana y Ateş. Ambos coinciden en la tumba de Edibe, donde el abogado acude para cerrar su venganza. "Esto se acabó", dice justo antes de su encuentro con Hülya. "Yo no quiero hacerle daño a nadie más". Lo que no imagina Hülya es que Beyza le dará la clave de lo ocurrido con su madre y quién es la verdadera responsable de todo lo ocurrido.

Efsun está entre la espada y la pared. Sus trampas han salido a la luz y eso podría arruinar su futuro en la mansión Atahan.

