Bahar se separa de su familia tras conocer la verdad sobre Yusuf

Ilyas intentará prenderse fuego dentro del restaurante

La desaparición de Bahar tiene a todos muy preocupados. Desesperada, Efsun va en busca de su hermana a casa de Ateş pero no la localiza. Sin embargo, su actitud le hace sospechar. "Me estás ocultando alfo. Lo que pasó ayer con Ilyas fue por el mismo motivo por el que se ha ido Bahar. ¿Qué pasa? ¿Qué le habéis hecho esta vez?", le dice a Efsun, que le culpa de la desaparición de su hermana. "Tú le has arruinado la vida y el futuro. Tú me has tendido una trampa y ahora me preguntas dónde está. En lugar de acusar a otros sería mejor que pensaras un poco más en ti mismo".

En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la búsqueda continúa. En esta ocasión será Nuran la que intentará localizar a su hija en casa de Hasret, con la que tendrá un duro enfrentamiento. "Bahar está mal. Tiene algún problema y no le dejó decírmelo. A saber lo que estará pasando. Es madre cuando tiene un problema pero ni siquiera sabe dónde ha dormido su hija, ¿Qué clase de madre es? Está cruzando la línea", le dirá la madre biológica de Bahar, que recibirá una dura cruel respuesta de Nuran. "Estoy loca y deseo que esta mujer se muera", dirá Nuran, convencida de que su hija está escondida en su casa.

Ilyas decide confesar pero Bahar le salva

Después de descubrir la implicación de su familia en la muerte de Yusuf y tras intentar contarle a Mehmet Emir la verdad, Bahar tiene una importante conversación con Ilyas. "Yo solo quiero que sepas que fue un accidente. Nadie quería que muriera. Teníamos miedo y no supimos como reaccionar. Me arrepiento de todo lo que he hecho y lo que más lamento es habértelo ocultado. Sé lo que es vivir con esa carga y por eso voy a comisaría a contárselo a Ismail. Solo quiero que me perdones si puedes. Dame tu bendición", le dice a su hija.

Las palabras de su padre y las que le dijo su tía hacen que Bahar se replantee si es conveniente que su madre confiese a la policía el crimen y cargue él solo con la culpa. Finalmente, tras mucho pensarlo, se presenta en la comisaría para evitar que su padre cuente lo ocurrido el abuelo de Efsun.

Sin embargo, las cosas han cambiado y aunque no quiere que vaya a la cárcel tampoco puede hacer como si no hubiera pasado nada. "Papá te quiero muchísimo pero nada volverá a ser igual. No puedo olvidar todo lo que ha pasado. No puedo olvidar lo que hicisteis. Nunca podré hacerlo. No puedo volver a esa casa como si nada. Hay una tumba. No me lo quito de la cabeza. Me falta el aire cuando lo pienso. No soporto mirar a Efsun ni a mamá. No puedo ser parte de esto. A partir de aquí ya no va a haber vuelta atrás. Primero Ates, luego mamá y Efsun. Mi vida estaba llena de secretos y mentiras y yo no me imaginaba nada", le dice a su padre antes de despedirse y marcharse para siempre.

La marcha de Bahar hunde a Ilyas en una profunda tristeza. "Ojalá te pudras con todo tu dinero. Han conseguido acabar conmigo. No puedo seguir viviendo. Mi Bahar se ha ido, me ha abandonado. Sin ella no quiero este restaurante", se dice minutos antes de prender fuego al local con él dentro. Por suerte, Ateş le saca con vida ante la aterrada mirada de Efsun. "Bahar nos ha abandonado y dudo que vaya a volver. Se ha ido por nuestra culpa", le dice tras el rescate a Efsun, que reprocha a su padre lo que ha hecho. "No tenía nada mejor que hacer que arruinarlo todo. Bahar te dice dos cositas y tú prendes fuego a un lugar histórico. Es increíble. Resulta que ahora todos sabemos como es Bahar. Nos has hecho polvo".

Bahar, desmayada en mitad de la calle

Mientras la familia de Bahar sufre una dramática situación, la policía encuentra a la joven desmayada en mitad de la calle. El inspector Ismail aparece para ayudarla en un momento tan crítico. Incapaz de confesar el motivo por el que se encuentra en esa situación, la joven acepta la ayuda del inspector, que se la lleva del lugar y la acoge en su casa.

Ateş busca un acercamiento a los Atahan

Por otro lado, Ateş, después de la muerte de Edibe se presenta en la mansión de los Atahan para hablar con Mehmet Emir. "No piense que me alegro de lo que le ha pasado a su madre. Yo no quería esto, solo quería llevar ante la justicia a quienes mataron a mi familia. Conozco el profundo dolor de perder a una madre. El dolor no desaparece, se alivia un poco con el tiempo. Quiero que sepa que cuando supe que había perdido a su madre, mi único deseo fue poner fin a esta enemistad, poder tenderle una mano y decirle que lo siento mucho", le dice al empresario, que prefiere guardar silencio ante el sentido pésame de su enemigo.

