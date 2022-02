Bahar, ajena a la tragedia de Nuran, se muestra muy cruel con Efsun, en el próximo capítulo: "Os odio"

Mehmet Emir deshereda a Efsun y la echa de su vida

Nuran sufre un trágico accidente cuando viaja a Mersin

Después de lo ocurrido con su padre durante la gala de presentación de la Fundación Edibe Atahan, Bahar logrará localizar a su hermana en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'. Ajenas a la tragedia que acaba de tener lugar y en la que se ha visto involucrada su madre, tendrán un duro enfrentamiento en el que Bahar hablará muy claro a su hermana. "Las cosas que le dijiste a Mehmet Emir fueron inaceptables. ¿Por qué no os miráis a vosotras mismas? Habéis planeado todo tipo de maldades. Yo también os odio. Habéis cometido un crimen horrible y como no quiero olvidarlo me estáis atormentando. Mi vida se convirtió en un infierno. No puedo hablar a nadie de esto y no puedo mirar a la cara a Hasret", le dirá a Efsun, que mostrara su preocupación por no saber dónde está su madre. "Se ha ido, no me importa Hasret",le dirá a su hermana, que se mostrará convencida de que Nuran regresará muy pronto.

Mehmet Emir deshereda a Efsun

Efsun está desesperada. Después de que su padre la echara de casa y tras no ser invitada a la fiesta de la Fundación, Efsun volverá a hacer de las suyas presentándose por sorpresa arremetiendo contra los Atahan y exigiendo que le den la parte de la herencia que le corresponde. "Lo sentí mucho cuando murió y me ha dejado una herencia a mí también pero no tengo nada y estos cabezas de chorlito están disfrutando. Yo voy dando tumbos sin nada. Mira a qué punto hemos llegado. Mira en qué situación estamos. Yo ya no puedo soportarlo más. Quiero todo lo que es mío. Yo quiero mi dinero. Eso es todo lo que tengo que decir", le dice a Mehmet Emir.

Sin embargo, esta vez no va a salirse con la suya. El empresario ya no aguanta más la situación y decide tomar una decisión drástica. "Hasta hoy he sido muy paciente contigo y con todas tus locuras. Me he dicho que esto era nuevo para ti y que estabas confundida pero se acabó. Mi hija no puede ser tan malvada, avara y egoísta. Yo no quiero una hija así. Te desheredo. Ahora sal de mi vista", le dice a la que él cree que es su hija biológica.

Nuran tiene un accidente

Devastada al ver que ha perdido todo aquello con lo que soñaba y que le había arrebatado a la verdadera hija de Mehmet Emir, Efsun llamará a su madre para que la saque de ese infierno. "Ya no puedo más, ya no puedo vivir sin ti. Vuelve. ¿Dónde estás mamá?". Sin embargo, la tragedia se ha cebado con ella. Nuran ha sufrido un trágico accidente cuando viajaba a Mersin.

Ateş no se da por vencido

Con todo lo ocurrido en los últimos días, Ateş está cada vez más seguro de que Bahar oculta algo. Solo así se puede entender que haya dejado de lado de una forma tan abrupta a su familia. Dispuesto a descubrir qué es lo que ocurre, aprovecha la gala para intentar hablar con la joven para que le cuente la verdad de todo lo que está ocurriendo.

El secreto de los Demirci podría salir a la luz

Después de que Hülya culminara su venganza ofreciendo la casa en la que vivía Nuran al guardia de seguridad, el gran secreto de Nuran e Ilyas puede salir a la luz. "Tengo que levantar la tierra", le dice el guarda a Sakine, que escucha aterrorizada las palabras del nuevo inquilino. ¿Encontrará el cuerpo de Yusuf?

el accidente sufrido por su madre podría suponer un antes y un después en la histori¿Qué pasará? ¿Podrán dar con el culpable y terminar con el infierno que está viviendo la joven? Si quieres saber qué ocurre, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. Cada noche, en Divinity.

