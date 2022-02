Hülya culmina su venganza contra Efsun, en el próximo capítulo: "Cerraré para que no entre esa sangüijuela"

Mehmet Emir echa a Efsun de su casa tras ver un vídeo

Ateş no se rinde y sigue intentando reconquistar a Bahar

'Me robó mi vida', de lunes a jueves en Divinity

Lo ha conseguido. Hülya ha logrado alejar a Efsun de la vida de los Atahan. Sin embargo, eso no es suficiente. Ahora toca asestar el golpe final. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la hermana de Mehmet Emir culminará su venganza con el fin de evitar la posible vuelta de su sobrina. "Cerraré para que no entre esa sangüijuela", le dirá a su hijo.

Por su parte, Ateş está cada vez más seguro de que Bahar le oculta algo por lo que tendrá un encuentro con Hasret para entre los dos intentar encontrar una solución al problema. "No sé si está bien o mal. Debe tener algún problema que le da vergüenza contar. Está muy fría. Pensé que el problema era lo que habíamos vivido pero no es solo eso. Hay algo más y cada día va a peor. Quiero ayudarla pero no consigo que me cuente nada",le dirá a la madre biológica de su exprometida.

Mehmet Emir echa a su hija de casa

Después de todo lo ocurrido, Mehmet Emir ya no puede más con Efsun. El empresario no está dispuesto a dejarle pasar una más y, por supuesto, no piensa permitir que eche a Bahar del holding. "Cada día que pasa te vuelves más cruel", le dice antes de echarla de su despacho.

Lo que no imagina Efsun es que la situación se va a complicar aún más. Furiosa tras lo ocurrido, se va derecha a casa de Nuran para contarle lo ocurrido y despotricar sobre los Atahan. "Me ha humillado delante de la empresa, me ha echado la bronca y se ha puesto del lado de Bahar. Soy tu hija a ver si te entra en la cabeza Mehmet Emir. ¿Quién se cree que es para hablarme así? No es un hombre de verdad. Si estuviera viva volvería a hacerlo. Odio a toda la familia. Dios me libre de esta gente. Si no fuera por la empresa y la fortuna no iban a saber nada de mí", le dice a su madre sin imaginar que el guardia de seguridad lo está grabando todo para entregárselo a Hülya.

Esta es su oportunidad y no piensa desaprovecharla. Hülya saca las cosas de madre e hija de la casa y le enseña el vídeo a Mehmet Emir, que esta vez sí abrirá los ojos y la echa sin contemplaciones de su casa. "Largo de aquí. Te he querido a pesar de todo. A pesar de cada error pero ya no puedo más. ¡Qué pena!", le dice muy dolido.

Sin embargo, lo que ni siquiera sospechan es que en su humilde barrio les espera otra desagradable sorpresa. Ilyas ya no puede más y al verlas, las echa. "¿Qué has hecho esta vez? Ninguna de las dos va a entrar aquí. Vosotras dos habéis destrozado mi vida, me habéis dejado hundido. Nos habéis destrozado a Bahar y a mí. El mal que has hecho vuelve a ti. Ahora lo pagarás. Dijiste que no llamara a tu puerta que no me dejarías entrar. Yo tampoco te dejaré entrar. Ahora, largaos de aquí. Tienes contigo a la gran Efsun Atahan, viviréis entre algodones la madre y la hija", le dice antes de entregarle su anillo de boda y pedirle el divorcio. Devastada y sin saber que hacer, Nuran se marcha a Mersin, lo que provoca que Efsun le reproche a su padre lo ocurrido. "No quiero verte más", le dice a su padre.

Y tras pasar la noche en un hotel, intenta de nuevo acercarse a Mehmet Emir. "Me he cansado de hablar contigo. No se ha malinterpretado nada. Estoy cansado de escuchar tus mentiras. Deja de humillarte", le dice a Efsun, que le cuenta lo ocurrido con Nuran e Ilyas en las últimas horas. Pero sus palabras no emocionan al empresario. "Deberías haber sido más agradecida por lo que tenías", le dice antes de pedirle a seguridad que la eche de la empresa. "Todos los que han hecho pedazos a mi familia pagarán por ello", advierte la joven antes de marcharse.

Volver a su humilde casa es su única opción pero allí tendrá un fuerte encontronazo con Güleser, al creer que mantiene una relación con su padre, que saldrá en defensa de la joven. "No permitiré que os quedéis solos, me quedaré aquí", le dice a su padre.

Ateş intenta reconciliarse con Bahar

Mientras, Ateş sigue intentando conseguir el perdón de Bahar para tener una oportunidad de formar la familia con la que soñaban. "Me obligaste a que me quitara el anillo pero no puedes hacer que no te quiera. Por mucho que lo intentes no voy a rendirme. Lo intentaría si estuviera seguro de que no me quieres. Da igual cuanto trates de ocultarlo, lo puedo ver en tus ojos. Sé que me quieres. ", le dice a Bahar, que insiste en que no hay vuelta atrás. Verla con Ismail no hará más que complicar las cosas entre ellos.

No faltes a tu cita con Bahar

Los últimos meses de la vida de Bahar han sido realmente difíciles. Su vida humilde y tranquila se ha esfumado y se ha convertido en un auténtico infierno debido a la codicia y maldad de Nuran y Efsun. Bahar trata de sobrevivir sin imaginar que las que ellas consideran su familia le han arrebatado su vida ocultándose sus verdaderos orígenes.

