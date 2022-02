Hülya tiene la información que acabará con Efsun, en el próximo capítulo: "Vas a cavar tu propia tumba"

La hermana de Mehmet Emir recibe unos importantes documentos

Efsun intenta matar a Bahar tras la muerte de su madre

'Me robó mi vida', de lunes a viernes en Divinity

Después de todo lo ocurrido en los últimos días con Efsun y viendo las dudas de su hermano sobre qué decisión tomar respecto a su hija y si finalmente desheredarla o no, Hülya pone en marcha su nuevo plan para destruir definitivamente a su sobrina. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', la hermana de Mehmet Emir recibirá un sobre con unos documentos muy importantes y que podrían suponer un antes y un después. "Vas a cavar tu propia tumba Efsun", se dice a sí misma.

Por otro lado, Bahar atraviesa su peor momento. Tras lo ocurrido con su padre y su hermana después del intento de asesinato, se refugiará en la casa de Ateş, quien volverá a intentar acercarse a ella. "Son nuestros problemas. Volvamos a ser como antes, por favor", le dirá a su exprometida.

Efsun intenta asesinar a Bahar

Tras la muerte de su madre en un trágico accidente de autobús, Efsun enloquece y culpa directamente a su hermana y su padre de todo lo ocurrido. Dispuesta a hacerla pagar, se presenta en casa de Ismail para matarla. Sin embargo, la situación se acaba complicando y quien resulta herido es Ismail. "Lo siento muchísimo he perdido el control. Lo siento mucho", dice Efsun mientras el policía le pide a Ates y Bahar que se vayan y se la lleven para intentar protegerla. "Si llamas a una ambulancia vendrá la policía. Voy a decir que se disparó mientras la estaba limpiando. Tenéis que iros, solo así podré protegerte", les dice mientras Efsun está totalmente devastada por lo ocurrido.

Así lo hacen pero tras poner a su hermana a salvo, Bahar irá a por ella. Esta vez no tendrá contemplaciones. "Coge tus cosas y vete de aquí. Quiero que te alejes de mi familia. No vas a volver a poner un pie aquí. Después de lo que has hecho hoy, nunca te perdonaré. No te mereces ni esta casa ni esta familia. No mereces nada de esto. Nos olvidaste cuando te fuiste a la mansión y no te costará volver a hacerlo", le dice a su hermana, que esta vez si está sola. "No tengo donde ir, no tengo otro sitio donde dormir. Lo siento mucho, perdí la cabeza. Tengo mucho miedo y ningún sitio donde ir. Todo mi pasado está aquí, aquí está mi madre y todo lo que soy. Aquí está todo lo que he conocido en mi vida".

Las palabras de Efsun no conmueven a Bahar pero sí a Ilyas, que tiene que tomar la que sin duda es la decisión más difícil de su vida. "Papá, es Efsun o yo. Si Efsun se queda aquí yo me voy. Piénsalo bien". El silencio de Ilyas le deja clara su postura a Bahar, que se marcha y se refugia en la casa de Ateş. Absolutamente destrozada, la joven no sabrá qué hacer ahora con su vida. "Antes tenía familia. Ahora no tengo a nadie más. Estoy sola. Estoy sola por primera vez. No sé qué voy a hacer", le dice al abogado, que le tiende la mano y le ofrece la oportunidad de empezar de nuevo.

Mehmet Emir entre la espada y la pared

Ajeno a todo lo que está ocurriendo, Mehmet no sabe qué hacer con Efsun. "Estamos hablando de mi hija y no quiero tomar esta decisión enfadado", le dice a su hermana, que le recuerda el daño que le ha hecho y que debería negarle el apellido, el legado y el dinero de los Atahan.

El empresario está entre la espada y la pared. Por un lado, su hermana y por otro Hasret, que intenta hacerle recapacitar sobre Efsun. "Solo tenemos una hija, confío en que harás lo mejor para ayudarla", le advierte tras una tensa conversación que no hace más que complicar su ya difícil situación. "Eres mi hermano mayor, no dejes que te utilicen. Y yo no dejaré que te hagan daño pero no te lo hagas tú mismo", le dice su hermana poco después.

Ismail se aleja de Efsun

Con todo lo ocurrido, Ismail se replantea su futuro con Efsun, que intenta justificarse por lo ocurrido. Pero quizás ya sea tarde. "Yo te quiero pero no te entiendo y no estoy seguro de nada. Ya no puedo confiar en ti. Eres muy inestable. No valoras nada de lo que tienes, no aprecias nada. Lo único que haces es destrozar todo lo que encuentras", le dice muy afectado.

No faltes a tu cita con 'Me robó mi vida'

Tras la muerte de Nuran, la vida de Bahar ha vuelto a sufrir un duro revés. En esta ocasión, pese a todos los errores de Efsun, su padre se ha quedado con ella. El mundo de Bahar se desmorona y todo podría saltar por los aires. Si quieres saber qué ocurre con la protagonista de 'Me robo mi vida' y si descubre la verdad sobre sus orígenes, no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes por la noche, un nuevo capítulo en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS