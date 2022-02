Bahar le da la espalda a su hermana, en el próximo capítulo en 'Me robó mi vida': "Es imposible"

Efsun persigue a su hermana y le pide que no se vaya

Tras la marcha de Bahar, Efsun se queda en shock

En vista de delicado estado en el que se encuentra su hija y siguiendo las instrucciones de Sultan, Mehmet Emir contactará con Ateş en un intento desesperado por convencer a Bahar de que regrese a Estambul. "Efsun no está bien. Se ha encerrado en sí misma, casi no duerme y no para de decir tu nombre. La muerte de Nuran fue demasiado para ella y sin ti no tiene motivos para vivr. Eres lo único importante en su vida.", le dirá en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' a Bahar, que pese a las súplicas del empresario y Hasret dará la espalda a su hermana.

La decisión está tomada. "Yo no quería que acabara así pero yo no puedo hacer nada. He tomado una decisión. He elegido un camino para mí y no ha sido una decisión fácil de tomar. Me prometí a mi misma que no volvería y no puedo volver. Me pides algo que es imposible. Yo quiero huir de todo aquello y de toda esa gente y vosotros me pedís que vuelva. No puedo. No volveré", zanjará la joven, que ha decidido empezar una nueva vida al lado de Ateş.

Efsun intenta que su hermana se quede a su lado

Bahar tiene claro que si quiere empezar de cero y poder superar todo lo vivido en los últimos meses debe irse de Estambul. Efsun, que se ha dado cuenta de que lo único importante que le queda es ella, no duda en subirse al avión y suplicarle que se quede. "No te vayas. Si te vas qué voy a hacer, qué vas a hacer tú. Somos hermanas, si una de las dos se va, ¿qué va a hacer la otra? Vivirás tu vida como quieras pero no te vayas. No me abandones. Si te vas no podré seguir viviendo. No te vayas. Quédate, si te vas me moriré. No te vayas, te dejaré en paz". Sin embargo, ya es tarde. "Estoy cansada de todo lo que ha pasado, de las peleas, los gritos... Lo dejo todo atrás. No quiero ni recordarlo. Vete, es mi decisión".



El rechazo de Bahar deja desolada a Efsun, que pasa la noche desaparecida hasta que la encuentran en la tumba de Nuran. En estado de shock, la llevan a la mansión pero nadie logra que reaccione.

Por supuesto, no todos sufren por su estado. Hülya disfruta de su victoria. "Cariño mío. Ojalá te quedes así para siempre, sin poder moverte nada. Ojalá te mueras y te pudras aquí mismo", le dice a su sobrina, que sigue contando con el apoyo incondicional de su tía Sultan. "Mire todo lo que le está haciendo solo porque no le gusta y porque su herencia será menor. Si vuelvo a verla en esta habitación, ya sabe lo que le haré, se lo dije".

Fulya está embarazada

Por otro lado, cuando parecía que Mehmet Emir y Hasret tendrían una nueva oportunidad, la noticia del embarazo de Fulya, que está esperando gemelos destruye todas sus esperanzas de poder formar la familia con la que siempre soñaron. ¿Qué hará ahora Mehmet Emir? ¿Qué pasará ahora con Hasret?

Bahar comienza de cero, en 'Me robó mi vida'

Todo se acabó. Bahar no está dispuesta a que arruinen su vida y ha empezado de cero lejos de su familia. Nada ni nadie parece que puedan hacerle cambiar de idea. ¿Podrá encontrar la paz que tanto busca? ¿Podrá formar una familia con Ates?

