La primera consulta con el psicólogo no parece haber servido mucho a la joven. Aunque parecía que había conseguido sacar todo lo que llevaba arrastrando, lo cierto es que se ha contenido para mantener a salvo sus mentiras. El doctor no ha dudado en comentar a sus padres sus impresiones: “ Efsun se siente sola. Tiene que hacer amigos, socializar y cultivar nuevas áreas de interés. Le recomiendo encarecidamente que siga en tratamiento”. Mientras tiene lugar esta conversación, Efsun ya se ha ido de la clínica camino a Gelincik. ¿Aceptará seguir visitando al psicólogo?

Mientras su familia se mete en un lío importante, Bahar sigue intentando recuperar su vida universitaria sin Ateş. El abogado sigue empeñado en conseguir el perdón de la joven y recuperar su amor. Aunque ella intenta resistirse todo lo que puede, lo cierto es que sus sentimientos por él no han cambiado pese a todo. Bahar no puede reprimirlos más y se lo confiesa todo: “Todavía te quiero. Estoy enamorada. No paso ni un minuto de mi vida sin pensar en ti. Ojalá pudiera olvidarte, pero te amo tanto que hasta eso me da vergüenza, ¿Ahora ya estás contento?”