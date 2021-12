Ateş sigue sin levantar cabeza. Desde su ruptura con Bahar nada le ha salido bien. Además, la llegada de Nedim Irmakli, exsocio de Mahmut Atahan, ha supuesto un giro en el caso del asesinato de sus padres. Ahora sabe cuál es la razón por la que fueron asesinados y es que el patriarca de los Atahan le ofreció a Tayfun el 25 % de las acciones de la empresa, pero para no tener que dárselas, se deshizo de él. Ahora Nedim intenta aliarse con Ateş para destruir a los Atahan. Sin embargo, Mehmet Emir no es igual que su padre y está dispuesto a enmendar los errores del pasado. “Si lo que dices es cierto, yo personalmente te entregaré la parte de mi padre”.

El abogado tiene además otro frente abierto. Bahar sigue sin perdonarle, aunque la relación ya no es tan tensa. Ateş tiene claro que insistirá todo lo que sea necesario hasta recuperar su confianza. Y es que la joven es su única confidente: “No tengo a nadie más con quien hablar. Eres mi única amiga. Cuando no estamos juntos no puedo respirar. No pienso rendirme mientras viva”.