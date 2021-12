Ateş está muy afectado por el estado de salud de Bahar. No poder estar cerca de ella en estos momentos le entristece aún más, así que pide al médico que le deje entrar a la habitación: “Necesito que me dejen entrar a verla. Tengo que verla. Bahar me necesita, déjeme estar con ella, por favor”. Los Demirci esperan en el pasillo y Hasret y Mehmet Emir se unen a ellos. Mientras, Fulya se dirige a la casa de Hasret esperando encontrar a su marido, ¿Qué hará cuando descubra que ninguno de los dos está allí? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ seremos testigos de la evolución en el estado de salud de Bahar y descubriremos si Ateş consigue finalmente entrar a ver a la joven.