Con la llegada de Hasret, Efsun trata de acercarse cada vez más a su “madre”. Poco a poco se van conociendo mejor y, aunque la joven tiene gestos que a Hasret no le gustan, está haciendo todo lo posible por estrechar la relación. Lo que sí tiene claro Efsun, es que la opinión de la mujer sobre Bahar no puede ser buena: “Me lo ha vuelto a dejar bien claro, ¿Cómo puede vivir con tanto odio dentro? Da igual a quién me acerque, da igual quién me guste o con quién trate de tener una amistad, haga lo que haga ya está ella para arruinarlo. Los pone a todos en mi contra”. Por supuesto, Hasret tiene claro de qué bando está: “Cariño, no te preocupes. Piénsalo así, cuando una persona hace algo malo en su vida, esas decisiones acaban volviéndose contra ellas”.