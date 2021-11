Estaba claro que Efsun no se iba a quedar callada observando como su hermana se quedaba con Ateş. La hija de Nuran decide soltar la bomba en medio de la ceremonia y el abogado no puede negarlo. Bahar sale corriendo junto a su familia, pero la pregunta es ¿Han llegado a casarse? Este final de temporada nos ha dejado muchos momentazos que darán un giro de 180 grados a la historia. Pero sin duda, el mayor de todos ha sido el inesperado regreso de Hasret, la madre biológica de Bahar que todos pensaban que había muerto en el parto. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ descubriremos con qué intenciones ha vuelto y cómo cambiará la situación tanto para Mehmet Emir, como para Efsun y Bahar.

Tras reconciliarse con el abogado, Bahar quiere poner fecha a la boda lo antes posible. Tanto es así, que deciden reservar el único hueco que había disponible en meses y es al día siguiente. La joven no quiere contárselo ni a su madre ni a Efsun, pero sí a İlyas, el único de la familia que siempre la ha apoyado. Efsun no está dispuesta a dejar que su hermana se case con el hombre de su vida. Aunque no sabe la fecha, hace todo lo que está en su mano para boicotearla. Llega el día de la ceremonia y Efsun está tensa. Bahar no está en casa y el vestido tampoco. Es Seçil la que informa a su amiga de que la boda está teniendo lugar en ese mismo momento. Por supuesto la joven no se va a perder el gran día. Lo que no tenía previsto (ni ella ni Nuran) es acabar confesando a su madre que se acostó con el abogado.