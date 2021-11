Tras la contundente negativa de Ateş, Efsun está muy dolida

La conversación con Nuran a la mañana siguiente resulta aún peor para la joven

Si el día anterior era Bahar la que llegaba a casa desconsolada, esta vez es el turno de Efsun. Después de pasar la noche con Ateş y ser rechazada por la mañana, la joven está rota. Además, no puede contarle lo ocurrido a su madre, una mujer con unos valores muy conservadores que se avergüenza del comportamiento de chicas como Seçil o su propia hija, Bahar: “No tienen ni honor ni orgullo. Ni Bahar ni Seçil serán más felices que mi Efsun porque no son puras. Lo más preciado de una mujer es su virginidad. Ellas ya no son puras como tú”. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’, Ateş intentará confesar a Bahar lo ocurrido y los Demirci intentarán descubrir qué le ha pasado a Efsun.

Efsun se acuesta con Ateş

Bahar llega a casa destrozada después de haber roto con el abogado. Sin embargo, Efsun no pierde la oportunidad y se presenta en casa de él. Ateş ha bebido más de la cuenta y empieza a desvariar, creyendo que es Bahar la que está con él y no su hermana. Es el momento perfecto para Efsun: se hará pasar por Bahar y así podrá acercarse al hombre que ama como no podría hacer de otra manera. Efsun y un Ateş semiinconsciente pasan la noche juntos complicando muchísimo las cosas de cara al futuro.

Bahar y Ateş se reconcilian

Pese a que la noche se le ha ido de control, Ateş tiene muy claro que no quiere a Efsun y que la mujer de su vida es Bahar. Cuando a la mañana siguiente la hija de Nuran intenta convencerle de que lo suyo es amor, el abogado se vuelve loco. Por si no fuera poco, en ese momento Bahar llega a su casa para hablar con él tras la discusión. La pareja se reconcilia con Efsun de testigo, que hará todo lo que pueda para sabotear la relación de su hermana.

Seçil ayuda a Asim con la mudanza

El casi exmarido de Hülya ha encontrado en Seçil una joven con buenas intenciones y con la que puede hablar de igual a igual. El hombre de negocios es feliz a su lado y ha dejado atrás las ataduras que conlleva formar parte de los Atahan. Ella también es feliz junto a él, pero es mucho más consciente de lo peculiar de su relación y anda con pies de plomo por lo que la gente pueda opinar. Nuran y Sakine les pillan juntos por el barrio y vuelven a saltar las alarmas. Aunque ambos dejan claro que no hay nada más allá de una amistad, la tía de Seçil no quiere que se sigan viendo, dando pie a que los vecinos comenten sobre ellos. ¿Harán caso a la mejor amiga de Nuran?

Ateş tiene dos frentes abiertos. La investigación del asesinato de sus padres está más viva que nunca. La policía ya ha llegado al hospital, pero todavía no han podido llevar a Edibe a la cárcel por su delicado estado de salud. Además, Efsun no pondrá fácil al abogado ocultar la noche que han pasado juntos y podría poner en serio peligro su relación con Bahar. ¿Cómo manejará ambas situaciones?

