La llegada de la mujer de Osman no está haciendo más que crear problemas a los Demirci. Tras asentarse en la casa de barrio y hacer una limpieza general, Güleser ha encontrado el tasbih (rosario musulmán) de Yusuf y Sakine no ha dudado en informar lo antes posible de esto a Nuran. Ella y Efsun se ponen muy tensas, que Yusuf siga sin aparecer y que una de sus pertenencias más personales se encuentre en la casa de Gelincik es muy sospechoso, pero no parece que Sakine esté acusando a Nuran. ¿Se quedará Güleser de brazos cruzados o intentará averiguar qué ha pasado?