Todos los Atahan están al tanto de lo ocurrido con los padres de Ateş. El abogado no lo sabe y menos aún que la responsable de todo esto es Bahar. Ahora Mehmet Emir se tensa cuando se cruza con su mano derecha pero no está preparado para contarle lo sucedido, ya que esto significaría sentenciar a su madre. Bahar está entre dos bandos y a su prometido no le va a hacer ninguna gracia descubrir que ha sido ella la que lo ha contado todo.