Efsun tiene claro que no se va a rendir todavía, aunque la pareja se haya prometido por su cuenta. Ha ideado un plan con Nuran: debe fingir que da su bendición a Bahar para que vuelva a casa. La boda se celebrará cuando İlyas ahorre todo el dinero necesario para no hacer una celebración mediocre (esto llevará muchísimo tiempo). Para entonces, Ateş ya se habrá olvidado de Bahar.

Efsun consigue que Ateş la lleve a su propia casa para recuperarse del incidente. Cuando Bahar se entera no le hace ninguna gracia. A Efsun le sale la jugada redonda: Bahar está cabreada con Ateş y encima Hassan empezará a trabajar para ella a partir de ahora.

La hermana de Mehmet Emir pensaba que había ganado a Seçil cuando su marido decidió volver a la mansión, pero nada más lejos de la realidad. Fue la propia Seçil la que decidió alejarse, Asim quería seguir viéndose con la joven. Esta información es demasiado para Hülya, que no deja de llorar y no sale de la cama. Arda y Müge intentan consolarla, pero ella, de momento, no ha encontrado fuerzas para recuperarse.