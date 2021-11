Después de la tensa conversación de Ateş y Mehmet Emir sobre la relación del abogado con Bahar, el empresario ha recapacitado. La joven ha vuelto al trabajo y el señor Atahan la ha felicitado por la valentía que ha demostrado revelándose contra su familia. “Hasret no se atrevió a desafiar a su padre. Ojalá hubiéramos sido más valientes entonces, ahora estaríamos juntos y ella seguiría viva. Felicidades”. Por fin alguien se pone de su lado. Esto hace que Bahar se sincere sobre sus sentimientos hacia el empresario: “Señor Mehmet Emir le quiero tanto como si fuera mi padre”. “Y yo como si fueras mi hija”, responde él. ¿Qué pasará cuando se enteren de que verdaderamente son padre e hija y están viviendo en una mentira?

La nueva Atahan sigue sin superar que el abogado haya elegido a su hermana antes que a ella. Cuando encima Bahar se muda a casa de Ateş se vuelve completamente loca. Se presenta en la casa de la pareja y amenaza con quitarse la vida con un puñado de pastillas: “Así como vivo por Ateş, moriría por él”, aunque el plan no sale como ella tenía previsto.

Ateş no quiere perder el tiempo y ya ha comprado los anillos de compromiso. Nadie excepto su tía les da el visto bueno, pero parece que nada les va a hacer echarse atrás. Mientras, Efsun convence a su madre para que haga ver a la pareja que les da su bendición, pero debe aprovechar la oportunidad para crear problemas entre ellos y separarles. Nuran sabe que lo que siente Efsun no es amor, es obsesión, pero no puede evitar sentir debilidad por su única hija biológica.