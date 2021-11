La tía de Ateş se ha dado cuenta de que, desde que Bahar llegó a sus vidas, su sobrino es mucho más feliz. Aunque sigue detrás del asesino de sus padres, no todo es negro en la vida del abogado. Así que ambos se presentan en casa de los Demirci para pedir la mano de Bahar. “Nuestro temor es que solo la utilice y le haga daño”, dice Ilyas. “Ateş no es así”, le replica la mujer. Aunque está claro que las intenciones del abogado no son malas, a Nuran no le hace ninguna gracia que sea Bahar la que se case con Ateş y no Efsun. ¿Aceptarán la propuesta y permitirán este matrimonio? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ descubriremos cómo acaba esta reunión y Mehmet Emir volverá a decepcionarse con Efsun.