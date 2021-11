Ateş se ha quedado muy tocado tras la conversación con Efsun . Nuran no acepta que su hija tenga una relación con él e incluso ha pegado a la joven. Está claro que lo único que va a hacer que puedan empezar un camino juntos sin tener miradas indiscretas todo el tiempo es pasar al siguiente nivel. El abogado habla con su tía y ambos están de acuerdo: ha llegado el momento de pedir matrimonio a Bahar. ¿Tendrá por fin la aprobación de Ilyas y Nuran si hay un anillo de por medio?

En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ seremos testigos de la visita de Nuran y Sakine a la mansión para llevar un regalo de agradecimiento a Asim, que no acabará como ellas tenían previsto. Además, Ateş empezará a sospechar del dueño de Hassan.

Aunque Bahar ha puesto todo su empeño en mantener su relación con Ateş en secreto, Efsun se ha encargado de que corra la voz y los vecinos ya están hablando de la pareja. Nuran no puede tolerar que hablen mal de “su hija” porque eso significa que también empezarán a hablar mal de toda la familia. Así que convence a su marido para que castigue a su hija sin ir al trabajo para que no pueda volver a encontrarse con el abogado. Ni siquiera el propio Ateş es capaz de convencer a Ilyas, al que va a ver al trabajo para demostrarle que no tiene malas intenciones.