Efsun ha decidido que es momento de entrelazar sus dos mundos. Hasta ahora no había querido que nadie de su antigua vida conociese la mansión, pero eso ahora ha cambiado. Seçil acompaña a la joven a la finca familiar y no se encuentra un panorama tranquilizador en absoluto: su madre Sakine está allí y además tiene que verse las caras con Hülya después del rumor que se extendió por el que su marido Asım le ponía los cuernos con la joven. Esto hará que la hermana de Mehmet Emir tome una decisión precipitada. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ Nuran intentará sacar a Bahar de la casa del barrio y en la mansión se volverán a vivir momentos de tensión por culpa de Efsun.

Bahar ha descubierto todas las mentiras que decía su hermana para separarla de Ateş. El abogado no estuvo interesado en Efsun en ningún momento. Además, Alp confiesa que fue la propia Efsun la que le obligó a pedir matrimonio a Bahar. Con toda esta información, la joven vuelve a hablar con Ateş para retomar su relación. Él está tan seguro de lo que siente que ofrece a Bahar casarse e irse a vivir juntos (sobre todo ahora que ella se ha ido de casa). Pero la respuesta de ella no es la esperada. No quiere casarse con él por no tener a donde ir. “Si me caso, quiero que sea solo porque te quiero”. Eso sí, cuando ella acabe los estudios retomarán los planes de boda.