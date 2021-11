La discusión entre Efsun y Bahar ha causado un daño colateral que Nuran no ha visto venir. Bahar ha decidido abandonar la casa de la finca para volver a la del barrio. Ilyas y Nuran siguen intentando sacar el cuerpo de Yusuf del jardín y Bahar se está acercando a la casa. Nuran intenta distraerla mientras Ilyas disimula el profundo agujero que ha cavado, pero no consiguen impedir que la joven entre en la casa. ¿Descubrirá lo que estaban haciendo sus padres? En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ los Demirci recibirán una nueva notificación del ayuntamiento y Ateş intentará volver a acercarse a Bahar ahora que las mentiras de Efsun han salido a la luz.

Pese a que todo el mundo venía avisando a Bahar de que Efsun no es una buena mujer, ella se resistía a creerlo. Su hermana no podía haberla traicionado dos veces (primero con Alp y después con Ateş). Pero cuando menos se lo espera, pilla a Efsun en su nuevo coche de lujo liándose con Alp. Esto no tiene explicación posible. Todo el mundo tenía razón y ella no quiso verlo. Pero, sobre todo, Ateş tenía razón y rompió con él por no querer ver la verdadera cara de su hermana.