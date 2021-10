La repentina muerte de Hatiye ha supuesto un pequeño revés para Hülya. Gracias a ella podría haberse enterado de todos los secretos de Nuran y Efsun y ya no será posible. Pero ahora se le presenta una nueva oportunidad. La persona que sustituya a Hatiye será alguien de los barrio de los Demirci, que les conozca bien y que pueda contarle información privilegiada sobre ellos. A Nuran no le gusta un pelo que alguien del barrio se vaya a meter en la mansión, pero no parece que vaya a dar marcha atrás. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’, averiguaremos si Nuran está detrás de la muerte de la joven y descubriremos quién será la nueva sirvienta de la mansión.