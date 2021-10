Después del gravísimo accidente que sufre la sirvienta, parece que su evolución es favorable. Ya ha salido de cuidados intensivos y la han bajado a planta, donde todavía no ha recuperado la consciencia. Bahar ha pedido el día libre para estar al lado de su madre en el hospital y podría enterarse de lo que Hatiye le quería decir. Por otro lado, las duras palabras de Ateş a Efsun han dejado destrozada a la joven: “Te protejo porque me importas, pero no hay más. Te aprecio, pero no te amo”, le dijo el abogado.