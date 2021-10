Parecía que las aguas se estaban calmando para Ilyas y Nuran, pero eso ya se ha acabado. El padre biológico de Efsun recibe un documento oficial en su antigua casa, pero es Sakine la que recoge el sobre. La reacción de Nuran hace presagiar lo peor: “Dios mío tienes que ayudarme, no me dejes sola con esto”. Por otro lado, Seçil, la mejor amiga de Efsun, recibe un ramo de flores del marido de Hülya y, aunque en principio no estaba interesada en él, puede que ahora cambie de opinión.