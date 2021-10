Bahar ha decidido dar un paso adelante. Ha hablado con Ilyas y cree que ahora es el momento de que conozca a Ateş como algo más que la mano derecha de Mehmet Emir. El abogado está tan nervioso como ella, pero ambos confían en que todo saldrá bien. Por otro lado, Hassan ya se ha puesto manos a la obra con el encargo de Hülya: deshacerse de Efsun. El hombre no la quiere perder de vista, pero la joven ya ha notado algo raro. ¿Será capaz de reaccionar a tiempo? ¿Conseguirá Hülya que Efsun desaparezca del mapa?

Beyza está decidida a sacar todo el beneficio posible de esta situación. Cuando ve que Nuran deja de prestarle atención, Efsun se convierte en su nuevo objetivo. La nueva hija de Mehmet Emir se ve obligada a pedirle dinero a su padre “para una academia” alargando así la tregua con la sirvienta. Pero la otra empleada de la mansión lo ha oído todo y también quiere quedarse una parte del pastel. Al no conseguir nada de Nuran, se lo cuenta todo a Hülya y se desata una nueva guerra en la mansión que acaba con un revés inesperado de Efsun a su archienemiga Hülya.

Todos en la mansión tienen sus propios tormentos, pero todavía no conocíamos el de Fulya: está intentando ser madre junto a Mehmet Emir y de momento no lo ha conseguido. Lo peor de todo es que el empresario ya no está tan interesado en tener un hijo con ella después de la llegada de Efsun. Esto es un duro golpe para Fulya, que siente que nunca será más importante que la fallecida Hasret en la vida de Mehmet.