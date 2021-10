Ha llegado el momento. Efsun no tiene más remedio que sacarse una muestra de pelo en el laboratorio que será cotejada con la de Mehmet Emir. No ha podido hacer nada para trucar el resultado. ¿Qué pasará ahora? ¿Se enterará todo el mundo de que ella no es la verdadera hija del empresario? Por otro lado, Bahar está preocupada por Ateş al no saber nada de él y la respuesta que le da la deja aún más intranquila: está junto a Efsun. ¿Era él el hombre al que se refería su hermana?