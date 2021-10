La mayor preocupación de Nuran ahora mismo es que su hija sea capaz de alterar la prueba de ADN para poder seguir adelante con su plan. Pero tiene un problema igual de grave a la vuelta de la esquina. La sirvienta le ha contado a Hülya lo de la falsificación y ahora tendrá que dar explicaciones al respecto. Además, la empleada aún no ha querido revelar que en realidad es Bahar la verdadera hija de Mehmet Emir, pero en cualquier momento podría salir a la luz y lo cambiaría todo.

Cuando parecía que Efsun estaba completamente integrada en la familia, recibe un nuevo revés. Para completar el proceso de adopción, la joven debe someterse a una nueva prueba de ADN y esta vez será más complicado alterar los resultados. Tendrá que presentarse en persona en el laboratorio y será un forense el que le extraiga la prueba. Aún así, tanto ella como Nuran planean cómo volver a saltarse el protocolo para seguir con su plan adelante: volverán a coger pelo del peine de Bahar. Lo que no saben es que una de las sirvientas lo está escuchando todo.

Que una de las trabajadoras de la mansión lo sepa todo supone un gran problema. De momento ha decidido contarle a Hülya que Efsun va a falsificar la prueba pero no le ha dicho todo lo que sabe. Quiere sacar todo el beneficio posible de esa información.

Cuando Efsun se presenta en el laboratorio para depositar su muestra, no consigue convencer al empleado de que la acepte y, además, coincide a la salida con Osman, que ha sido llevado al mismo edificio para identificar el cadáver de su tío, que resulta no ser él. “Dile a Ilyas que un día me liberarán y haré que pague por todo”, le dice a la joven.