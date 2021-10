Hasta ahora Bahar no había encontrado el momento para contarte a su hermana que había recibido otro mensaje anónimo en su contra en el que informaban a la joven del encuentro de Efsun y Alp en el hotel. Cuando decide contárselo y decirle que se presentó en el hotel para comprobarlo, Efsun se vuelve loca. Su hermana ha estado muy cerca de pillarles y su estrategia es ponerse a la defensiva para que Bahar no sospeche nada. “No toleraré más mentiras sobre mí. Me has ofendido mucho. Has muerto para mí. No quiero que te acerques a mí en tu vida. Tú ya no eres mi hermana”.