La investigación de la policía va más rápido de lo que parecía y Nuran e Ilyas son llevados a comisaría para declarar. Los dos están muy nerviosos e improvisan sobre la marcha para no levantar sospechas. Efsun espera noticias en la mansión, pero tiene miedo de que su padre no soporte la presión y lo cuente todo, así que se prepara por lo que pueda pasar. Mientras, Bahar llama a Ateş muy preocupada por el futuro de sus padres.

El matrimonio vive en constante tensión. Ilyas parece que ha olvidado la idea de confesar, ahora quiere empezar a ganar dinero y consigue trabajo en una obra. Mientras, Nuran intenta limar asperezas con Sakine. Pero mientras ellos no están en su casa, se llevan un gran susto: los vecinos del barrio están haciendo una fiesta en el jardín de su casa (es decir, donde está enterrado Yusuf). El primero en enterarse es Ilyas, que entra en pánico para sorpresa de todas las vecinas. Aunque parece que nadie ha descubierto su secreto.

Ateş está empezando a sentir algo por Bahar. Ni siquiera es capaz de disimular cuando Efsun le cuenta la historia de amor de Alp y la joven, que resultar ser falsa, pero consigue su objetivo, alejar a la mano derecha de Mehmet Emir de su hermana. Otro encontronazo a la salida de la oficina provoca el estallido de Bahar, que se encara con Ateş tras enterarse de que tenía pensado despedir a Alp (otra mentira para separarles): “No puedes despreciar a la gente por no tener dinero”, le recrimina ella. “Yo no he dicho eso. ¿Sabes lo que te pasa? Que confías en todos menos en mí”, sentencia él.