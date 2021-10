El plan que le ha propuesto Efsun convence a Alp, que además empezará a trabajar en la empresa familiar. La “hija” de Mehmet Emir consigue colocar al joven en el departamento de seguridad, con la condición de que no se despegue de Bahar. Ateş sospecha que la incorporación de Alp a la plantilla no es algo casual e intenta avisar a Bahar con un mensaje anónimo, pero la verdadera hija de Atahan no se lo cree y decide contarle a su hermana que hay alguien intentando separarlas. La relación tan cercana de Alp y Bahar no hace mucha gracia a Ateş, que además no duda en decírselo a la joven.