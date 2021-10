Las sospechas se ciernen sobre Nuran e Ilyas . Después de recabar información en el barrio preguntando a los vecinos, tras escuchar a Bahar y después de presentarse en el hotel en que se alojaba su tío, Osman está convencido de que el padre de Efsun le está ocultando algo. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' , le acorralará durante su cita y será muy claro. "¿Dónde está? ¿Ha desaparecido de repente? Desde que he llegado noto el olor a rata. Eres la última persona que lo vio. ¿Qué hizo después? ¿Quién acabó con su vida? ", le dirá a Ilyas, que nervioso intenta ocultar todo lo que sabe.

Haga lo que haga, Efsun sigue sin encajar. Hülya y su abuela se lo están poniendo muy difícil. Harta de las humillaciones, la joven pondrá las cartas sobre la mesa y advertirá a su nueva familia. "Digas lo que digas y aunque no quieras eres mi tía y tú mi abuela. Tengo más derechos aquí que vosotras. Ya está bien. Dejadlo ya. ¿Qué os habéis creído? Ahora todos sabemos la verdad y llevo su sangre, todo lo que hay en esta casa me pertenece. Todo es mío. Voy a aprender todo lo que no sé y entonces seré yo quien se ría", les dice a todas.

Ella no será la única que se enfrente a la familia Atahan. Tras ver el estado de su hermana, Bahar también tendrá algo que decir. "¿Qué le han hecho a mi hermana? Se han reído de ella y la han humillado. ¿Qué era tan gracioso? ¿Es culpa suya no conocer esta vida? Esto es nuevo para ella y está intentando adaptarse, ¿por qué no la ayudan? ¿Creen que a nosotros nos gusta esto? Mehmet Emir buscó a mi hermana. Para Efsun es muy duro. Se acaba de enterar de que sus padres no son quienes ella creían. Se imagina qué debe ser eso. ¿Por qué no la ayudan un poco? Por lo menos, no lo hagan más difícil ¿No tienen corazón?", les dice.