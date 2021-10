Nuran busca aliados en la mansión, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Nuran se siente traicionada por su hija al no vivir en la mansión

Efsun se siente celosa de la relación de su hermana y Ateş

Tras lo ocurrido con Efsun y tras darse cuenta de que no podrá trasladarse a la mansión a disfrutar de los mismos lujos de los que disfruta su hija, Nuran no tarda en poner en marcha un plan alternativo. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' encontrará una aliada perfecta que podrá informarle de todo lo que ocurre en la villa y entre los Atahan. "Efsun no olvidaría quien la ha ayudado en momentos difíciles como estos", le dirá a una de las sirvientas, que le advierte que otra de las criadas solo se interesa por ellos para poner al tanto a Hülya. "Voy a ser tu aliada y la de Efsun en la mansión. No quiero que Hülya y su madre la hagan sufrir". ¿Qué pretende Nuran?

Mientras ella busca la manera de seguir adelante, Efsun sigue sufriendo las humillaciones constantes de su tía, que, tras reírse de ella por sus dotes con el tenis, le ofrecerá 'amablemente' un partido de dobles familiar.

Las amenazas de Nuran

Efsun ha puesto las cartas sobre la mesa con su madre, a la que informa que no puede llevarla a vivir con ella. "Las cosas se han complicado en la mansión y el señor Mehmet Emir no te quiere en su casa y yo no puedo replicarle, me comporto como una señorita pero te prometo que convertiré este sitio en un palacio", le dice a su madre, que tras comprobar que su hija no tiene ninguna intención de que forme parte de su nueva vida, estalla. " Tú me das limosna y yo cierro la boca. Iré a la mansión me plantaré delante de todos ellos y les diré que no eres su hija. Yo empecé con este juego y sé cómo y cuando ponerle fin a toda esta historia. No creas que esto va a quedar así. No pienso vivir en este agujero mientras tú vives en un palacio. No lo permitiré".

Lo que no imagina Nuran es que Efsun tiene un as bajo la manga y no dudará en usarlo. " ¿Te has vuelto loca? ¿Me estás amenazando? No olvides mencionar que tú mataste al señor Yusuf y lo enterraste. Yo me libraría con facilidad pero, ¿tú que harías? Te pudrirías en la cárcel y morirías en la miseria", le dice a Nuran, que tras un primer arranque de ir a la mansión se da cuenta de que está acorralada.

Ante este complicado panorama, la madre de la joven cambia de estrategia y busca la forma de asegurar su futuro. "Saca dinero del cajero y lo ahorraré. ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz? Nos quedaremos sin nada, en la calle. Tenemos que asegurar nuestro futuro".

Efsun, celosa de la relación de Bahar y Ateş

Pero su madre no será el único problema de Efsun, que no está dispuesta a permitir que Bahar mantenga una relación con Ateş. "¿Estás tonteando con ese chico? No seas demasiado amable con él", le advierte a su hermana, que cada vez está más unida a él. "Vienes de un mundo diferente pero me entiendes mejor que Alp. Al menos lo siento así", le dice al joven.

Sin embargo, su relación por el momento parece imposible. "Yo no busco ser feliz. No puedo empezar mi vida sin mis padres. si sus almas no descansan en paz yo tengo que vengarles. No puedo hacerlo. No puedo amar, necesito tiempo. Es pronto para el amor", le dice a su tía.

Osman empieza a sospechar de Nuran

Mientras, Osman sigue investigando qué ocurrió el día que su tío desapareció y regresa al barrio a preguntar a Sakine, que le revela que vio un cuerpo tirado en el suelo, supuestamente Ilyas. Es ahí cuando comienza a sospechar que Nuran le ha mentido y decide hablar con Ilyas con la intención de ponerle nervioso. "Debería llamar a la policía. Haré unas preguntas más y si no descubro nada debería llamar a la policía. ¿No crees?" ¿Caerá en la trampa Ilyas?

Mientras Efsun se esfuerza por encajar en un mundo que no es el suyo, Bahar parece moverse como pez en el agua. Después de su charla con Mehmet Emir, la joven está a punto de ponerse a trabajar en la empresa familiar y lograr así acercarse, sin saberlo, a su padre.

