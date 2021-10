Mehmet Emir acelera los trámites para reconocer a Efsun, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Bahar empieza a hacer preguntas sobre Yusuf

Nuran planea la forma de hacerse con la herencia del abuelo

La historia de Bahar, cada noche a las 21:45 horas

Ya instalados en la casa de invitados de la familia Atahan, la familia empieza su nueva vida. Una vida para la que Nuran ya tiene algunos planes que le llevarán a ser descuidada y delatarse ante Bahar, que en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', tras escuchar a su madre hablar de la muerte del abuelo de Efsun (Nuran quiere hacerse con la herencia) empezará a hacer preguntas ante el convencimiento de su madre de que el anciano está muerto.

Preocupada, Nuran intentará negar la realidad. "Le pido a Dios que le de una larga vida, yo no sé si está vivo o muerto. No puedo saberlo", le dirá a Bahar, que asegurará que hermana no querrá esa herencia. "Efsun jamás se llevaría ese dinero. Es dinero sucio. La sangre de su propia madre está en ese dinero. Yo tampoco lo cogería".

Mientras, Mehmet Emir también hace planes para poder legalizar la situación de su recién encontrada hija. "Debemos registrar a Efsun como mi hija cuanto antes", le dice a Ates, al que le agradece su intervención para evitar un altercado con quien ellos creen que es el sobrino del señor Yusuf. "Si no me hubieras detenido no sé qué habría pasado".

Obligados a vivir en la casa de invitados

Después de que Efsun chantajeara a Mehmet Emir con marcharse de la mansión si sus padres no se instalaban allí, la familia al completo se muda allí. Sin embargo, las cosas no serán como Nuran espera. Aunque el empresario acepta que estén cerca de su hija se niega a que vivan bajo su mismo techo por lo que tendrán que instalarse en la casa de invitados, situada en el jardín. Nadie de la familia a excepción de Efsun tendrá contacto con ellos que tampoco disfrutarán de los lujos de tener al servicio a su disposición. "Usted no tiene nada que ver con el servicio de estas cosas, encárguese de sus propias cosas", le dice altiva la abuela, que le deja las cosas claras. "De ninguna manera vas a vivir aquí. Mi hermano ha puesto la condición de que viváis fuera de la mansión. En la casa del servicio. Está cerca de la entrada", le dice a Nuran.

La noticia cae como un jarro de agua fría sobre la madre de Efsun, que monta en cólera por lo ocurrido. "O me metes en esa mansión hoy o yo misma te sacaré de ahí hoy", advertirá a su hija.

La desaparición del señor Yusuf

Y mientras la familia se instala en la casa y Efsun empieza a adaptarse a su nueva vida, la desaparición del señor Yusuf hace saltar todas las alarmas. No solo Mehmet Emir y su mano derecha se preguntan que ha pasado con el anciano. También lo hace su sobrino Osman, que aparece en la mansión haciendo preguntas sobre su tío. Y en un intento desesperado por ocultar lo ocurrido, Nuran acaba destapando que Yusuf tenía una nieta. Lo que no imaginan es que Bahar destapará unos datos que podrían hacer que el plan de su madre salte por los aires.

Pero la aparición de Osman traerá muchos problemas para la familia. El sobrino de Yusuf arremete contra Mehmet Emir al considerarle responsable de la muerte de su prima. Sin embargo, Nuran aprovechará esa animadversión hacia el empresario para desviar las sospechas.

Descubre la historia de Bahar, en Divinity

Bahar no lo sabe. Ni siquiera lo sospecha. Después de veinte años está más cerca que nunca de su verdadera familia. ¿Descubrirá el gran secreto que le ocultan sus padres y el plan de Nuran para quedarse con lo que le pertenece? Si quieres descubrirlo no puedes perderte los próximos capítulos de 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 21:45 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS