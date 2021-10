Bahar se instala en la casa de Mehmet Emir, su verdadero padre, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida'

Y después de todo lo ocurrido, Nuran logra su propósito y se mudará a la mansión. Y no lo hará sola. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', Bahar y su familia adoptiva se prepararán para iniciar una nueva vida sin imaginar que su llegada al paraíso no será como la matriarca espera. Y es que, aunque Efsun ha conseguido con un chantaje a Mehmet Emir que se instalen allí, la familia Atahan no tiene intención de recibirles con los brazos abiertos. ¿Qué pasará cuando lleguen a la casa?