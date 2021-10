Desde el primer momento, Hülya lo ha tenido muy claro y no ha dudado en actuar a espaldas de su hermano para sacar a la luz la verdad y no arriesgar así la fortuna familiar. Decidida a destapar la mentira acude a la casa y pide una prueba de paternidad. "Puede que hayáis engañado a mi hermano pero no a mí. ¿No estáis mintiendo? Como comprenderéis yo necesito pruebas. Quiero un test de ADN", les dice a Nuran y Efsun, que reacciona airadamente ante sus palabras. "Qué vergüenza, yo ni siquiera quiero formar parte de su familia. Su hermano vino y dijo que era mi padre", le dice justo antes de entregarle dos cabellos y darle vía libre para que haga la prueba . "No vuelva más por aquí no quiero que moleste más a mi familia". ¿Qué está tramando?

La hermana de Bahar no tiene intención de dejar escapar esta oportunidad que ha puesto ante sus ojos su madre. Decidida a empezar de nuevo, chantajea a su padre para que no se le ocurra revelar su secreto. "Esa vida ahora es mía. ¿Cómo te atreves a aplastar mis sueños? ¿Por qué no me quieres? Bahar ni siquiera es tu hija pero siempre la has preferido. La preferías a ella y me rompiste el corazón. De niña soñaba con estar en su lugar. Tú me has hecho mala, lo juro por Dios. No me mires con esos ojos, es culpa tuya", le dice a Ilyas que, totalmente destruido, escucha las intenciones de su hija. "Me voy a ir de aquí, me voy de esta pocilga y no podréis pararme. Viviré en esa mansión. Hagas lo que hagas viviré allí".