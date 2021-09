Nuran advierte a Efsun, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Ten cuidado"

Furiosa al ver como Efsun está poniendo su futuro en peligro, su madre la advertirá seriamente. "¿Se puede saber qué haces a estas horas hablando con ese imbécil? ¿Estás loca? Más te vale tener cuidado. Eres la hija de Mehmet Emir. No quiero volver a verte con esa gentuza" , le dirá Nuran, que es consciente de que cualquier error podría acabar con su sueño. "Mientras esté por medio Bahar tu futuro está en peligro. No le metas pájaros en la cabeza. La sangre tira mucho".

Mientras madre e hija siguen adelante con su plan y mantienen la distancia con el padre de Bahar, Mehmet Emir está devastado y le pide ayuda a Ateş para que su hija confíe en él. "No es posible por el momento pero con el tiempo acabarán por acercarse. Puedo hablar con Bahar, su hermana, parece una chica lista", dice Ateş, que sospecha que realmente es ella la hija de su jefe, que no está dispuesto a perder a la joven. "No renunciaré a nuestra hija. Nunca lo haré".

Mantener el secreto de la verdadera identidad de la hija perdida de Mehmet Emir no será fácil. A Sakine, que recuerda como Yusuf cómo se emocionó al escuchar el nombre de Bahar, no le cuadra la historia que Efsun va contando por el barrio con la que dio su madre cuando le preguntó por el anciano que habló con Bahar. ¿Qué están ocultando?

Bahar no lo sabe pero está viviendo una vida que no le corresponde. Hace 21 años su abuelo le arrebató todo lo que le correspondía y la obligó a vivir una vida que no era la suya. ¿Descubrirá quién es realmente? ¿Se saldrá Nuran con la suya y se hará con la fortuna de Mehmet Emir?